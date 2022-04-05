نموذج حوسبي لمتابعة أعراض «ألزهايمر»

سان فرانسيسكو (د ب أ)

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة نموذجاً حوسبياً لمتابعة أعراض مرض ألزهايمر عن طريق رصد التغيرات التشريحية للمخ، وتم تطوير النموذج اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي بعد تغذيتها بصور أشعة خاصة بمخ المرضى.

وتعتمد الفكرة على رصد وظائف المخ بأكمله بدلاً من التركيز على أجزاء معينة لتفسير العلاقة بين التغيرات التشريحية للمخ والوظائف العقلية.

وقال رئيس فريق الدراسة: «النموذج الجديد يمكنه تطوير أسلوب فهمنا لطريقة عمل المخ، والتراجع الذي يتعرض له مع السن أو الإصابة بمرض ألزهايمر، كما يتيح وسائل جديدة لمراقبة اضطرابات المخ ومنعها وعلاجها».