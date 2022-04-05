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عرض لوحة نادرة للرسام مايكل أنجلو للبيع
لوحة
5 ابريل 2022 22:41

تعرض لوحة نادرة للرسام الإيطالي مايكل أنجلو، وقد تجلب 30 مليون يورو (33 مليون دولار أميركي).
اللوحة، التي اكتُشفت في عام 2019، ستُعرض للبيع الشهر المقبل، بحسب ما أعلنته دار «كريستيز» البريطانية للمزادات اليوم الثلاثاء.
بيعت اللوحة، وهي أحد الأعمال القليلة لفنان عصر النهضة الإيطالي الشهير، في عام 1907 في العاصمة الفرنسية باريس.
ووُصفت اللوحة بأنها أحد أعمال مدرسة مايكل أنجلو، وباتت في طي النسيان إلى حد كبير حتى عام 2019 عندما اكتشف أحد المتخصصين في دار «كريستيز» أنها من أعمال هذا الفنان.
يُعتقد بأن هذه اللوحة من أوائل ما رسمه مايكل أنجلو، إذ تعود إلى نهاية القرن الخامس عشر تقريبا. وتُعيد اللوحة رسم رجل يرتجف، كان قد تم تصويره في لوحة جدارية لماساتشيو، بينما يقف اثنان آخران بالقرب منه في اللوحة.
صُنفت اللوحة على أنها كنز وطني فرنسي مما حال دون تصديرها، لكن الحكومة الفرنسية ألغت التصنيف في الآونة الأخيرة مما سمح بعرضها على هواة جمع التحف في أي مكان في العالم، على حد قول دار «كريستيز» للمزادات.
من المقرر عرض اللوحة في هونج كونج ونيويورك قبل طرحها في مزاد علني في باريس يوم 18 مايو المقبل.

المصدر: رويترز
لوحة
مزاد علني
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