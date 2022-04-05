الأربعينيات تبدأ في الظهور بالسعودية.. ما القصة؟

تشهد المملكة العربية السعودية ظاهرة مناخية تضرب جميع الأنحاء خلال شهر رمضان الكريم، وهي ظاهرة الأربعينيات.
وتتسبب ظاهرة الأربعينيات حسب خبراء الأرصاد الجوية في الممكلة العربية السعودية في ارتفاع درجات الحرارة، حيث وصلت درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، إلى 42 درجة في مكة المكرمة، و40 درجة مئوية في المدينة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودي أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ابتداء من يوم الأربعاء على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، وكذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقتي (تبوك، المدينة المنورة)، وتمتد لتشمل منطقة (القصيم) والأجزاء الشمالية لمنطقتي (الرياض، الشرقية)
. ولم يستبعد المركز أن تصل سرعة الرياح أحياناً إلى أكثر من 45 كم في الساعة وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق. وأشار إلى أن تفاوت في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض يصاحب تلك الموجة على شمال وسط وشرق المملكة العربية السعودية.