تعديل «دنيا تانية» لتفادي الصدام مع الرقابة

اتفق السيناريست أمين جمال مؤلف مسلسل «دنيا تانية» مع رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في مصر على إجراء تعديل في الخطوط الدرامية لشخصيتي «دنيا» التي تجسدها ليلى علوي، و«علا» التي تجسدها مي سليم، لتتناسب مع القوانين واللوائح التي تحكم عمل الرقابة. وأكد جمال أنه تم بالفعل إجراء التعديلات الجديدة بناء على مناقشات وتفاهمات مع الرقابة على المصنفات الفنية، طبقاً للقوانين والمحاذير خاصة التي تراعي التقاليد والعادات. جدير بالذكر أن مسلسل «دنيا تانية» تسبب في أزمة كبيرة في أول يوم رمضان بسبب مشهد في الحلقة الأولى، اعتبرته الرقابة على المصنفات زنا محارم، وقررت وقف الحلقة لعدم حصولها على تصريح، وأكد مجلس الرقابة في بيان رسمي أن الحلقة تمت إذاعتها بالتحايل من القناة العارضة. وتدور أحداث العمل حول مديرة مدرسة دولية تتعرض لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثاني بسبب صدمة وفاة أخيه، وتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.