مي سليم لـ«الاتحاد»:المشاهد المحذوفة من«دنيا تانية».. قضية شائكة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك مي سليم في المسلسل المصري «دنيا تانية»، وتجسد شخصية شقيقة ليلى علوي، وتعاني من الاضطرابات النفسية، وتضمر الشر لمن حولها، وتقيم في لندن وتقرر زيارة شقيقتها في مصر، وتدور الأحداث في إطار تشويقي حول كيفية تخطي العقبات والمواقف الصعبة.

وحول الجدل بشأن وقف إذاعة الحلقة الأولى من المسلسل لتضمنها بعض المشاهد غير الأخلاقية وحذفها بناء على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، أوضحت مي أن المشاهد المحذوفة تسلط الضوء دراميا على قضية شائكة من أجل وضع الحلول وتعريف المجتمع بخطورتها وتأثيرها السلبي عليه.

وأكدت على أنها تحترم القرارات المنظمة، مطالبة في الوقت نفسه بأن يكون الحكم على العمل بعد انتهاء حلقاته وليس من خلال مشاهد محدودة لا تتعد ثوانٍ معدودة.

وتخوض مي سليم السباق الرمضاني بعمل آخر أردني، بعنوان «على بعد مسافة من الحب»، وتجسد شخصية زوجة دائمة الشك في زوجها بسبب طبيعة عمله، ثم تكتشف أنها كانت ظالمة له.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية ويناقش المشاكل الزوجية التى تتعرض لها الأسرة العربية، تأليف سلمان أبو شارب، وإخراج حسام حجاوي، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما العربية منهم الأردنية مينا قديس، والعراقي أحمد الخفاجي.

وأعربت سليم عن سعادتها بتحقيق حلمها الفني في الانتشار والتواجد في الأعمال العربية ومشاركتها للمرة الأولى بالدراما الأردنية على الرغم من تأخر تلك الخطوة بسبب حرصها على المشاركة في أعمال ذات قيمة فنية تضيف إلى رصيدها المتنوع.

وتستعد بعد الموسم الرمضاني للمشاركة في مسلسل سعودي جديد، في ثاني عمل بعد «اختراق» الجزء الثاني، الذي جسدت فيه شخصية سيدة تعمل مدونة إلكترونية، وتصاب بالسرطان، ولا تستطيع الإنجاب.