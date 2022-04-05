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سمير صبري.. «مذيع» من المستشفى
سمير صبري.. «مذيع» من المستشفى
5 ابريل 2022 15:55

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
يشارك سمير صبري في الموسم الرمضاني الحالي ببرنامج إذاعي بعنوان «ع اللوكيشن»، على الرغم من تواجده في المستشفى منذ نحو شهرين كاملين.
ويستعرض الفنان المصري خلال البرنامج الذي سجله صوتياً من داخل المستشفى قبل شهر رمضان، ذكرياته مع الفنانين وتاريخه الفني الممتد منذ أكثر من 30 عاماً.
وحسب مصدر طبي لـ«الاتحاد»، فإن تسجيل الحلقات الثلاثين تطلب إذناً من الطاقم الطبي المشرف على حالته الصحية، خاصة مع النصح بقلة الحديث بسبب أزمته وحالته الحرجة في الفترة الأخيرة.
وأضاف المصدر أن صبري سجل الحلقات قبل شهر رمضان المبارك، بمتابعة دقيقة من الطاقم الطبي، حفاظاً على حالته الصحية، خاصة أن التسجيل تطلب جهداً كبيراً.
الجدير بالذكر أن الفنان الكبير دخل المستشفى منذ نحو شهرين للعلاج من إصابته بمرض السرطان، ثم تطلبت حالته إجراء عملية جراحية في القلب وتغيير الصمام الميترالي، والتي تم تأجيلها لحين تحسن حالته الصحية حتى لا يكون هناك أي خطورة عليه.

سمير صبري
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