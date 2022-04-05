أسرة الكساسبة لـ«الاتحاد»: «العائدون» يوثق جريمة داعش ضد «الطيار»

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أثار مشهد إحراق داعش للفنان محمد فراج في مسلسل «العائدون» الذي يعرض حالياً، الاستنكار والألم مما يرتكبه التنظيم الإرهابي من جرائم ضد الإنسانية، وفي نفس الوقت يذكر بوفاة الشهيد الأردني معاذ الكساسبة.

وقال جواد كساسبة، المتحدث باسم عائلة الشهيد الطيار، إنهم يشجعون الأعمال الدرامية التي تبرز مدى بشاعة أفعال تنظيم داعش الإرهابي، مشيدًا بمسلسل «العائدون» المصري الذي يظهر مدى قوة الدول التي تواجه التنظيمات الإرهابية وأهمية الأوطان والانتماء إليها وقيمتها في التصدي للأعمال التخريبية.

وأضاف جواد لـ«الاتحاد» أنه من المهم توضيح جرائم هذه التنظيمات وتوثيقها في أعمال درامية تسهم في زيادة وعي الشباب العربي وتحصينهم من الأفكار الهدامة ولعدم انضمامهم لهذه المنظمات الخارجة عن القانون والدين.

وقال إن الأسرة تشجع مثل هذه الأعمال التي تتناول بطولة ابنهم على سبيل المثال، لافتاً أنه سيتم إنتاج فيلم سينمائي أردني يعرض حياة وبطولة الشهيد معاذ خلال الفترة المقبلة.

وأشار الكساسبة إلى أنه تم عرض أعمال درامية سابقة، وعرض فيها المشهد بشكل مسيء وغير موضوعي وتم الاعتراض عليها وإيقافها، وتحتفظ الأسرة بحقها القانوني في حال تم استخدام اسم الشهيد أو ما يشير إلى شخصيته بشكل غير لائق.

ونال مشهد الإعدام حرقا في مسلسل «العائدون» إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتابعين للعمل الدرامي الذي يكشف كيفية مواجهة أجهزة الأمن المصرية لتنظيم داعش الإرهابي.

ويجسد محمد فراج، دور ضابط اخترق داعش، ويعمل لصالح أجهزة الأمن من داخل التنظيم، وتم اكتشاف أمره وإعدامه بإشعال النيران فيه حياَ.