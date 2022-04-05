عبد الرحمن أبو زهرة يتنظر تحديد موعد الجراحة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

ينتظر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تحديد موعد إجراء عملية في الحوض، ولا يزال في العناية المركزة وممنوع عنه الزيارة، حسب ابنه أحمد الذي قال إن حالة والده الصحية مستقرة.

وأضاف نجل أبو زهرة لـ«الاتحاد» أنه قد يتم تحديد موعد الجراحة خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن ثم يكون بعدها الوقوف على الحالة بشكل عام، وتحديد خروجه من المستشفى

وأشار الموسيقار أحمد إلى أن والده تم نقله من أحد المستشفيات الخاصة إلى مستشفى الجلاء العسكري التابع للقوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى أن الرعاية العلاجية المنتظمة ساهمت في تحسن واستقرار الحالة الصحية للفنان الكبير.

وأصيب الفنان المصري بفيروس كورونا قبل شهرين وتدهورت حالته الصحية أثناء الإصابة مما اضطره للبقاء عدة أسابيع في المستشفى قبل أن يتعافى منه، ثم تعرض لإصابة الكسر في الحوض بعد سقوطه على الأرض في المنزل.