كوكب أورانوس.. ليل يستمر 42 عاماً!

أحمد مراد (القاهرة)

حقائق وأسرار مذهلة كشفها العلم الحديث عن كوكب أورانوس، الواقع على بعد 2.9 مليار كيلومتر من الشمس، محتلاً المرتبة السابعة من بين كواكب المجموعة الشمسية من حيث البعد عن الشمس.

إحدى الحقائق المذهلة تتمثل في أن السنة على كوكب أورانوس تعادل 84 سنة أرضية، حيث إنه يستغرق ما يعادل 84 سنة أرضية لإتمام دورة واحدة حول الشمس.

أما أكثر الحقائق المذهلة عن كوكب أورانوس فتتمثل في أن الليل والنهار خلال فصلي الخريف والربيع يستمران لمدة 42 عاماً، وفي فصل الشتاء يسود الليل على القطب الشمالي للكوكب لمدة 21 عاماً، بينما يسود النهار لنفس المدة خلال فصل الصيف.

ويعود السبب إلى أن كوكب أورانوس يتميز بميل محور دورانه الشديد، حيث يبلغ الميل المحوري له 98 درجة، مما يعني أن الكوكب يدور بجانبه، ويظهر خلال دورانه كأنه كرة تتدحرج على مسار دائري حول الشمس.

ويتسبب هذا الميل المحوري الشديد في حدوث تغيرات مناخية فصلية مختلفة، وينتج عنه مواجهة أحد القطبي لأشعة الشمس لفترة طويلة، مع بقاء القطب الآخر في الظّلام خلال هذه الفترة.

أما درجات الحرارة في كوكب أورانوس فتصل إلى نحو 214 درجة مئوية تحت الصفر، وإلى ما يقارب 224 درجة مئوية تحت الصفر في الطبقات السفلية من غلافه الجوي.