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شيخ الأزهر: أسماء الله الحسنى أكثر من 99 اسماً
شيخ الأزهر: أسماء الله الحسنى أكثر من 99 اسماً
5 ابريل 2022 14:30

أحمد شعبان (القاهرة)
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأهر الشريف، إن هناك حديثاً صحيحاً يؤكد أن أسماء أخرى لله غير الـ 99، وهو دعاء رسول الل،ه صلى الله عليه وسلم: «اللهمّ إنى أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علمته أحدًا من خلقِك أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندك»، وهذا يؤكد أن هناك أسماء يعلمها الله، ولا يعلمها أحد آخر، والعلماء قالوا إن 99 اسماً هم من علمناها.
وأشار فضيلة الإمام الأكبر خلال تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إلى أن هناك حديثاً صحيحاً عن النبي، صلى الله عليه وسلم، بأن لله سبحانه وتعالى له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، موضحاً أنه غير المعقول أن يترتب ثواب هائل وضخم وفوز بجنة النعيم على حفظ أو ترديد 99 اسماً، وإنما معنى من أحصاها أي أحصاها علماً وعملاً.
وأضاف الطيب: مطلوب من الإنسان أن يتشبه بقدر طاقة البشرية من أخلاق ومعاني هذه الأسماء، مؤكداً أن هذا هو الذي أحصاها علماً وأحصاها تشبها، ومعلوم أن الذي يتشبه بالصبور والشكور والغفور، فهذا بالطبع هو الطريق السريع للجنة.
ولفت الطيب إلى أن مسألة الاختصاص تحتاج لوقفة كثيرة وأيضا وقفة لغوية، فحين يقول النبي، صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسماً، ويقول القرآن الكريم لله الأسماء الحسنى، فهذه الأسماء مختصة بالله، وهذا الدين علم.

الأزهر الشريف
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