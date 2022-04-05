الدوامة القطبية.. ظاهرة مناخية جديدة تضرب العالم

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

ظاهرة مناخية جديدة تصل إلى المنطقة العربية تسهم في ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 40 درجة خلال الأيام القليلة المقبلة، معروفة باسم الدوامة القطبية، وبحسب خبراء مناخ فإن الظاهرة الجديدة تتمثل في مناطق ضغط منخفض واسعة النطاق تدور بطريقة تشبه الإعصار أعلى كل قطب.

وبحسب خبير المناخ الدكتور مجدي علام، فإن الظاهرة المناخية الجديدة مثال واضع على التغيرات المناخية المتضاربة خلال الفترة الأخيرة، فتشهد المنطقة العربية والعالم تقلبات كبرى من الشتاء للصيف والعكس على الرغم من وجود العالم في فترة فصل الربيع، والذي يشهد اختفاء مع فصل الخريف.

وأضاف خبير المناخ المصري مجدي علام لـ«الاتحاد» أن المنطقة العربية في فترة الصيام ستشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة بسبب الظاهرة المناخية الجديدة، مشيرا إلى أنها تظهر في شكل قبة متماسكة يتكون أسفلها هواء بارد محصور عند الدوائر القطبية فقط، إلا أن هذه الدوائر تضعف أحيانا، وتنقسم إلى عدة خليات لتبدأ في السفر إلى مناطق متفرقة تصل إلى جزيرة العرب وشمال أفريقيا.

وأشار الدكتور مجدي علام إلى أن العالم يتجه بسبب التغيرات المناخية إلى الزراعة الذكية والتي لا تعتمد على الزراعة، وفقا للفصل المناخي مع اختفاء فصول مثل الربيع والخريف واستمرار موجات الصيف والشتاء لفترات طويلة، وإنما تعتمد على صوب ذكية يمكن الزراعة فيها على مدار العام دون التأثر بالتغيرات المناخية.