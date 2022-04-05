رئيس هيئة الغذاء المصرية يكشف لـ«الاتحاد» حقيقة استخدام الخشخاش في المواد الغذائية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال رئيس هيئة الغذاء المصرية الدكتور حسين منصور إن استخدام بذرة الخشخاش في المواد الغذائية أمرا طبيعيا وشائع في كافة بلدان العالم، مشيراً إلى أن المخدر يتواجد بشكل كبير في ورق الزهرة نفسها وليس في البذرة التي عادة ما يتم إعادة استخدامها في العديد من الأمور بعد تحميصها في درجات حرارة عالية تسمح باستخدامها في المواد الغذائية.

وأضاف رئيس هيئة الغذاء المصرية ل«الاتحاد» أن أزمة الشوكولاته المتداولة في وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة لا تحتاج إلى إثبات خاصة وأنه مكتوب في مكوناتها الغذائية استخدام بذرة زهرة الخشخاش، مشيراً إلى أن فوائد بذرة الخشخاش تجعلها مميزة لإعادة استخدامها في أكثر من صناعة ومن ضمنها زيوت الشعر على سبيل المثال.

بذور الخشخاش هي بذور يتم استخراجها عادة من نباتات الخشخاش، وغالبًا ما يكون نوع الخشخاش الذي يتم الحديث عنه واستخدام بذوره هو الخشخاش من نوع الخشخاش المنوم، وتساعد على تحفيز الشعور بالنعاس، وهو أمر قد يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص المصابين بالأرق، وتسهم في تحسين جودة النوم ليلًا، لا سيما مع احتواء بذور الخشخاش على مركبات قد تساعد الجسم على الاسترخاء.

وأكد رئيس هيئة الغذاء المصرية أنه من غير الممكن تناول كميات كبرى تؤدي إلى إحداث تأثير مخدر على صحة الإنسان من تناول مواد غذائية تستخدم بذرة الخشخاش في مكوناتها مثل الشوكولاته على سبيل المثال، وإلا تم منعها من كافة أنحاء العالم وهو الأمر الذي لا يحدث وغير متطابق مع آلاف العناصر الغذائية التي تستخدم البذرة.