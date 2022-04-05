عادات صحية خاطئة في رمضان.. تعرف عليها

كشفت الدكتورة نورا الترهوني، أخصائية التغدية العلاجية والتخسيس، عن أكثر العادات الصحية الخاطئة في رمضان.

وحذرت نورا الترهوني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من مجموعة عادات خاطئة من أبرزها شرب العصائر والماء وممارسة الرياضة.

العادات الصحية الخاطئة في رمضان

وقالت أخصائية التغذية العلاجية والتخسيس، إنه من الخطأ شرب العصائر يومياً، والأفضل شربها مرتين بالأسبوع تكفي، لأنه عالي بالسكريات.

وتابعت أن من العادات الخاطئة أيضا، شرب الماء بكمية مفرطة وقت الفطور، ويفضل شرب كوب ماء كل ساعتين، لأن امتلاء المعدة بالسوائل أشد ضيقاً على النفس من امتلاءها بالطعام.

كما تعد ممارسة الرياضة مباشرة بعد الفطور من أبرز العادات الخاطئة في رمضان لأن الدم بالجسم يكون متمركز بالمعدة، والأفضل ممارسة الرياضة بعد ساعتين، لتسهيل الهضم.

وأوضحت أنه يجب مضغ الطعام جيدا ووبطئ لأن المضغ البطيئ يساعد على هضم الطعام جيداً، ويساعد في التحكم بالوزن.

وحذرت من تناول الحلويات مباشرة في الفطور، لتتجنب الدوخة والخمول، والإصابة بمرض السكري، والأفضل تناول الحلويات بعد ساعتين من تناول الفطور.

ونوهت بعدم تناول طعام يحوي كميات من الصوديوم، لأن الإكثار من البوتاسيوم يمنع العطش تماماً وأنت صائم، أما الصوديوم فيفعل العكس تماماً، ومن الأفضل تناول طعام يحوي كميات من البوتاسيوم.

أطعمة تحتوي على البوتاسيوم

1- الموز.

2- الحليب.

3- التمر.

4- الأفوكادو.

5- المشمش المجفف.

6- الفستق.

7- القرع.

8- الفاصوليا.

9- الكاكاو الداكن.