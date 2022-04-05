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ثعلب.. أول إصابة بإنفلونزا الطيور بين الثدييات في اليابان
ثعلب.. أول إصابة بإنفلونزا الطيور بين الثدييات في اليابان
5 ابريل 2022 13:30

 قالت وزارة البيئة في اليابان اليوم الثلاثاء إنه تم العثور على ثعلب نافق مصاب بإنفلونزا الطيور في منطقة هوكايدو بشمال اليابان واصفة إياه بأول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في البلاد بين الثدييات.

وقالت أكاني شوجي، المسؤولة في وزارة البيئة، إنه يُعتقد أن الثعلب أكل طائرا بريا مُصابا.

ورفعت مقاطعة هوكايدو مستوى التأهب بشأن إنفلونزا الطيور في نوفمبر، وأجرت فحوصات منتظمة على جيف الطيور. وتم يوم الاثنين تسجيل مستويات عالية من مسببات المرض في اختبار المرحلة الثانية لخمسة غربان ثبتت إصابتهم في السابق بإنفلونزا الطيور.

وقالت مسؤولة وزارة البيئة إنه في ضوء البيانات الخاصة بحالات الإصابة بين الثدييات في الخارج، لا يرجح انتقال العدوى بين الثعالب، لكن المسؤولين سيواصلون مراقبة الوضع الكامل لإنفلونزا الطيور في المنطقة.

المصدر: وكالات
اليابان
الثدييات
ثعلب
إنفلونزا الطيور
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