قصاصات مسافر .. التكنولوجيا والسفر

علي يوسف السعدabuelyazia@gmail.com قديماً لم يكن السفر قرين الرفاهية بقدر ما كان قرين المشقة والتعب، لكي تصل إلى وجهة ما بعيدة نسبياً، عليك أن تستعد لرحلة طويلة تنكشف فيها على كل عوامل الطقس وأخطار الطريق، عكس ما نحن عليه اليوم، لقد أصبح السفر قرين الاستمتاع والترويح عن النفس، كل هذا بفضل من الله أولاً، ثم بفضل التكنولوجيا وتطور وسائل النقل والمواصلات التي بتنا بها نقطع العالم يمنة ويسرة في ساعات معدودة. لم يتوقف العالم عند حدود تطور وسائل النقل، بل يوماً بعد يوم تتطور أيضاً التكنولوجيا وتتكاثر أدواتها، الأمر الذي انعكس على مجمل حياتنا، وصارت بها الأمور أسهل، والسفر ليس استثناءً، فالتكنولوجيا حاضرة في كثير من أركانه، بداية من الوجهة التي سنختارها للسفر، إذ لم نعد نسير إلى وجهاتنا دون دراية كما السابق، بل وفر الإنترنت بمنصاته المختلفة حيزاً مرئياً، يمكننا أن نرى من خلاله تجارب الرحالة والمسافرين وتقييمهم للوجهات المختلفة، وبناءً على مشاهداتنا وتفاعلنا، نقيم صلاحية هذه الوجهة لنا من عدمه.
كذلك حضرت التكنولوجيا في حجوزاتنا المسبقة للنزل والفنادق المختلفة التي سنقيم بها في سفرتنا، مهما كانت مقاصدنا بعيدة، بضغطة زر واحدة تكون قد حجزت غرفتك، وهي في انتظار وصولك تبعاً لجدولك وما تخطط له، كل هذا في إطار مضمون من الدفع اليسير وكذا من الاختيار الصائب، تبعاً لتقييمات من سبقوك في الإقامة، هل هناك ما هو أيسر من ذلك! في أثناء السفر ترافقك التكنولوجيا كذلك في جل ما تقوم به، فلا سبيل لاكتشاف الأماكن من حولك والوصول إلى المزارات التي ضمنتها برنامجك دون استعانتك بتقنية التموضع العالمي أو ما يعرف اختصاراً بـ GPS، إنها الحل الأنجع لوصول الناس لمقاصدهم بكل سهولة وبكل دقة ممكنة، دون الاستعانة بآخرين أو سؤال الناس كما كان عليه الوضع سابقاً.
تبرز التكنولوجيا كذلك لتتمثل في وسائل الاتصال الحديثة وشبكات الإنترنت والهواتف النقالة، التي باستطاعتك من خلالها التواصل مع الأهل والأصدقاء بشكل آني، كذلك تطور الحال، وصار يشمل إمكانيات أكثر عمومية، فبإمكانك نقل جولاتك المختلفة لمحبيك ومتابعيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة بشكل حي ومباشر صوتاً وصورةً، وهو أمر يهم أكثر أولئك الذين يطمحون في التأثير والشهرة والتواجد الفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وكان الله في عون من يعمل في وظيفة مرشد سياحي، فقد قضت التكنولوجيا على هذه المهنة بسبب ما توفره من سهولة في الوصول إلى المعلومات.
ضغطة زر واحدة صار بإمكانها صنع الكثير، سهولة متناهية وتجربة سفر أضحت بالتقنيات الحديثة أقرب إلى المثالية وعلى قدر التوقع، لكن رغم ذلك لا يزال البعض يحمله الحنين إلى مواطن كان فيه السفر خالياً من التكنولوجيا، فعلى قدر ما يسرته وصنعته، على قدر ما سلبته منا من أوقات وجعلتنا أكثر انشغالاً بها، بعيدين عن الواقع وعن الاستمتاع به.