ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة رياضة المشي خلال رمضان؟

قدم الدكتور احمد صبرى استشاري السمنة والتغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، نصائح للمحافظةعلى الصحة بشهر رمضان من خلال رياضة المشى.





من فوائد المشي في رمضان ما يلي :-

· تُساهم بشكلٍ كبير في الحفاظ على نمط حياةٍ صحيّ.

· وتُساعد على تقليل الوزن، كما تجدر الإشارة إلى أنّ ممارسة الرياضة بانتظام تُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسُّكري، والسكتةالدماغيّة.



·وتُعدُّ رياضة المشي أحد أفضل الأمثلة على التمارين الخفيفة التي يُمكن أداؤها خلال الشهر الفضيل وأكثرها شيوعاً.



·إذ يُساعد المشي في رمضان على تقليل خطر الإصابة بالمشاكل الهضمية التي عادةً ما يُعاني منها بعض في هذا الشهر مثل حرقة المعدة،والارتداد المعدي المريئي.





نصائح للمحافظة على الصحة بشهر رمضان .

- يُنصح بالبدء تدريجياً بممارسة التمارين الرياضيّة في شهر رمضان، وبالأخص في الأيام الأولى، وتجنّب الضغط على النفس وإجهادها.



- يمكن اتّباع عادة المشي لمسافات قصيرة، ولمدّة 10 دقائق على الأقل بعد غروب الشمس، وقبل الإمساك في وقت الفجر.



- الحرص على الحصول على فترات كافيّة من النوم في المساء والقيلولة ظهراً، وذلك لضمان راحة الجسم، والتقليل من الشعور بالتعب.



-الحرص على تناول وجبات صحيّة مُغذّية خلال وجبتي الإفطار والسحور، وذلك للحفاظ على نشاط الجسم في أثناء الصيام.



- ضرورة الحفاظ على ترطيب الجسم أثناء فترة ممارسة التمارين الرياضيّة، من خلال شرب كميات كافية من الماء في وقت الإفطار.