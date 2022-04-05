تحقيق أمنيات 9 أطفال في مؤسسة مجدي يعقوب

القاهرة (الاتحاد)

شهدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية» والشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان، حفل تحقيق أمنيات 9 أطفال من المُصابين بأمراض القلب في مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في محافظة أسوان بجمهورية مصر العربية.

وكان البروفيسور مجدي يعقوب، مؤسس مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب المُلقّب بـ «ملك القلوب» في مقدّمة مُستقبلي الشيخة شيخة، والشيخ خليفة وفريق عمل مؤسسة تحقيق أمنية.

وحضر حفل تحقيق الأمنيات هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، نهى الشوربجي، مديرة العمليات في المؤسسة وبعضٌ من أعضاء المجلس الاستشاري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، كما حضر الحفل أيضاً الدكتور محمد زكريا، مدير مستشفى مجدي يعقوب، زينة توكل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب، ريم جاد الرب، مدير التسويق والاتصالات للمؤسسة، الدكتور عماد ناصر، نائب المدير الطبي، بيتر إسحاق، مساعد المدير الطبي وملك نجيب، مدير الشراكات والعلاقات الإعلامية.

وقالت الشيخة شيخة: كان لي شرف زيارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في أسوان، والتي تُعدّ منارة في العطاء والخدمة الإنسانية بطرفيها المادي والمعنوي، من خلال تكريس جهودها لتوفير تجربة علاج متطوّرة، شاملة وعالية الجودة للفئات المحرومة والأقل حظّاً داخل مركز مُتميّز على أفضل المستويات العالمية في علاج القلب بشكل مجاني بالكامل.

وأضافت الشيخة شيخة: «يُسعدنا بأن تتمكّن المؤسسة من تحقيق أمنيات 9 أطفال بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، المؤسسة الرائدة في مجال العمل الإنساني، التي تهدف إلى تقديم يد العون لكل مريض بالقلب ولقد ساهم هذا التعاون في إضاءة شعلة الأمل والتفاؤل ورسم الابتسامة على وجوه 9 أطفال مع عائلاتهم، وتحقيق أمنياتهم في الحصول على أحدث السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية الحديثة».

واختتمت تصريحها بالقول: «إن تحقيق أمنيات هؤلاء الأطفال المُصابون بأمراض القلب عبارة عن بوابة خفية تُنير لهم مسار المستقبل المُشرق الذي يحمل معه الأمل والتفاؤل والسعادة، تُلهمهم لمواجهة صعوبات المرض بصلابة، وتمنحهم القوّة والشجاعة لتحمّل آلام عمليات القلب، والفحوص المتواصلة وملازمة أسرّة المستشفيات. نتطلع في هذه الأيام الفضيلة إلى أن تتمكّن مؤسسة تحقيق أمنية على الدوام من مواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهدافها السامية وتأدية رسالتها النبيلة المُنبثقة من النهج الإنساني النبيل الذي رسمه لنا، وأرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وقالت زينة توكل، المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب:«نحن سعداء بزيارة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية» والشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان لزيارتهما مركز مجدي يعقوب في أسوان، ومساهمتهما في إدخال الفرح والسرور على عدد من أطفال المؤسسة، حيث إن هدفنا الأساسي إلى جانب توفير العلاج للأطفال هو تقديم الدعم النفسي أيضًا، وتوفير أجواء مبهجة تمكن الأطفال من الاستمتاع بوقتهم وعيش تفاصيل طفولتهم، ونتطلع لمزيد من التعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية خلال الفترة المقبلة في إطار سعينا لتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي لمزيد من الأطفال والتخفيف عنهم وعن أسرهم».