يسرا ونيللي وريهام.. في 3 مسلسلات عن المرأة

محمد قناوي (القاهرة)

فرضت قضايا المرأة ومشكلاتها نفسها بقوة علي قصص ثلاث مسلسلات يجري عرضها في ماراثون مسلسلات رمضان الجاري، تقوم ببطولتها الفنانة يسرا وغادة عادل في مسلسل «أحلام سعيدة»، ونيللي كريم في مسلسل «فاتن أمل حربي»، وريهام حجاج في مسلسل «يوتيرن».

أحلام سعيدة

تقدم الفنانة يسرا غمن خلال مسلسل «أحلام سعيدة»، مشاكل ثلاث سيدات وهن فريدة وشيرين وليلى، اللاتي تجاوزن منتصف العمر، وكل واحدة منهن تعاني أزمات ومشاكل كثيرة تربك حسابتهن، وخلال الأحداث يجمعهن القدر، وتلتقي كل واحدة منهن بالأخرى، ويعيشن هذه الأزمات سويًا، وكل ذلك في إطار من الأحداث الاجتماعية الكوميدية، وذلك بصحبة عدد من النجمات أبرزهن غادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وتأليف هالة خليل، في أول تجربة لها في عالم السيناريو بعيدًا عن عملها كمخرجة، وإخراج عمرو عرفة.

وتقول يسرا: «أحلام سعيدة» عمل درامي في إطار اجتماعي إنساني حول 4 سيدات في منتصف العمر، يعاني 3 منهن مشكلات في النوم، «أرق وتخيلات وهلاوس»، ومن بعدها تتصاعد الأحداث للكشف عن كيفية مواجهتهن لذلك الأمر، والقضاء عليه والقدر يجمعهن سوياً من خلال لقاءات داخل عيادة طبية.

وأشارت إلى أن المسلسل يغوص في تفاصيل جميع السيدات بمختلف مستوياتهن الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، السيناريو حلو جدًا ومميز للغاية.

وقالت غادة عادل عن شخصية «شيرين»: إنها تظهر في شخصية المرأة القوية التي تكره الرجال وترفض الزواج، رغم محاولات المحيطين بها لإقناعها بتكوين أسرة وهو الأمر الذي ترفضه.

وتجسد مي كساب شخصية «ليلى»، وهي ربة منزل تعاني مشكلة عدم الإنجاب، وفي إطار مشوار الحياة تتعرف على كل من «فريدة وشيرين» خلال لقائهم عن طريق إحدى الطبيبات.

فاتن أمل حربي

وتواجه نيللي كريم، في أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، أزمة كبيرة تتعلق بطلاقها بعد إنجابها طفلتين، وتدخل في صراعات مع زوجها السابق بعد تهديدها بحرمانها من أبنائها حال زواجها مرة أخرى.. والمسلسل تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل

تقول نيللي كريم: المسلسل يناقش المسلسل قانون الحضانة من خلال شخصية «فاتن» موظفة في الشهر العقاري، وهي متزوجة من شريف سلامة ولديها طفلين. وتقرر الطلاق والانفصال عن زوجها لتصطدم بالقانون الذي يجبرها على التخلي عن حضانة أطفالها في حالة الزواج من شخص آخر.

يوتيرن

وتجسد ريهام حجاج في أحداث مسلسل «يوتيرن»، شخصية فتاة تدعى يارا الكردي تعمل ضابطة ملاحة بحرية، اضطرت للتضحية بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها وأسرتها، وتدخل في صراع مع زوجها بسبب ابن خالتها الذي تعتبره بمثابة شقيقها بسبب الغيرة، وخلال الأحداث تحدث مفاجأة غير متوقعة، وتتعرض لحادث كبير المسلسل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

وتقول: العمل يحمل رسالة عن أولويات السيدات، وهي ألا تربط مصيرها بشيء أو شخص واحد، بل إن تركز على ما يعطيها القوة، المسلسل يطرح قضايا نسائية من خلال قصص حبّ متعددة، وفيه محاولات لإدراك أخطائهن والرجوع عنها، ونتعرف فيه إلى نساء يرفضن الاستسلام، وتجسد عبير صبري شخصية هدى، التي تشبه حالات الكثيرات من النساء، وهي امرأة ناجحة وطيبة وغنية، ومتزوجة من رجل يصغرها سناً،- كريم قاسم- ونرى من خلال الأحداث إيجابيات هذا الزواج وسلبياته، وتجمعها بـ «يارا» علاقة عائلية، إذ تلتقيان في أحداث مشتركة وغامضة خلال العمل.