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للمرة الأولى.. دينا الشربيني تعلق على انفصالها عن عمرو دياب
للمرة الأولى.. دينا الشربيني تعلق على انفصالها عن عمرو دياب
5 ابريل 2022 10:32

بعد ضجة كبيرة أثارها انفصالهما في يناير 2021، تحدثت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، لأول مرة، عن الفنان عمرو دياب، موضحة أنها دائما ترفض التعليق لأنه لم يعد بحياتها.

وخلال استضافتها ببرنامج "أدينا بندردش"، أشارت دينا الشربيني أنها "لا تركز على انتقادات الجمهور بسبب مشكلة قديمة في حياتها"، لافتة إلى أن "كل ما يهمها هم أهلها".

وعن علاقتها بعمرو دياب قالت الشربيني: "كنت بتكلم زمان عن علاقتنا لما كنا مع بعض، لكن دلوقتي ما ينفعش، أنا ماقدرش أطلع أتكلم عن حياة حد".

وكشفت أنها على مدار عامين تعرضت للعديد من الهجمات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ودخلت المستشفى بسبب السخرية منها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى أن الحضور قام برفع صورة تحمل سخرية منها، وأن السخرية وصلت إلى درحة الاستهزاء من شكلها، بسبب النقص الكبير في وزنها، إذ أوضحت قائلة: "بعد الانفصال تعبت بصورة كبيرة أثناء وجودي في مهرجان الجونة.. قمت بعمل دايت قوي وعلى إثره ساءت حالتي الصحية، وتم نقلي للمستشفى".

في حين أنها قالت عن "الهضبة": "كل اللي أقدر أقوله إنه إنسان محترم وجدع، وما شوفتش منه حاجة وحشة، وهو ناجح بكل تأكيد، وكل إنسان يتذكر الأشياء الحلوة بالتأكيد".

المصدر: وكالات
عمرو دياب
دينا الشربيني
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