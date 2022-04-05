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"فيسبوك" تدخل على خط أحداث بلدة بوتشا
حداد على المدنيين الذين عثر عليهم قتلى في بلدة بوتشا ، شمال غرب كييف
5 ابريل 2022 09:45

أكد متحدث باسم شركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك أنها فرضت قيوداً لفترة وجيزة على الوسوم المتعلقة بمقتل مدنيين شمالي أوكرانيا، حيث عُثر على جثث أشخاص أُطلقت عليهم النار من مسافة قريبة في بلدة استعادتها كييف من القوات الروسية.
 
وقال المتحدث باسم ميتا، آندي ستون، إن الأنظمة الآلية التي تبحث عن صور تحوي أعمال عنف على فيسبوك وإنستغرام، والتي تملكها الشركة أيضا، كانت مسؤولة عن حظر وسوم منها #بوتشا و#مذبحة بوتشا.

وكتب على تويتر: "حدث هذا تلقائياً بسبب المحتوى المروع الذي نشره أشخاص باستخدام هذه الوسوم. وعندما علمنا بالمشكلة، تحركنا سريعا لإلغاء حظر الوسوم".

ويسمح فيسبوك وإنستغرام بنشر محتوى مروع وعنيف عند مشاركته لزيادة الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان المحتملة، لكنهما يحذفان المحتوى إذا كان صريحاً للغاية أو يحتفي بالمعاناة.

المصدر: رويترز
روسيا
فيسبوك
أوكرانيا
كييف
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