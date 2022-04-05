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"الاختيار 3" يتصدر ويثير تفاعلاً كبيراً
الفنان ياسر جلال جسد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي
5 ابريل 2022 09:04

تصدر مسلسل «الاختيار 3» مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال عرضه منذ الحلقة الأولى (السبت)، وهو العمل الفني الذي يجسد ملحمة الجيش والشرطة في الوقوف معاً ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين «الإرهابية» في مصر، ولم تتوقف أصداء المسلسل عند مواقع التواصل الاجتماعي.


 كما تصدر الفنان ياسر جلال الذي جسد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال توليه منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل، حيث فاجأ جمهوره بقدرته على تجسيد الدور، إضافة إلى قدرة الفنان خالد الصاوي على إتقان شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر.

 
وفى سياق متصل، ثمن الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، ردود الأفعال الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقات الأولى مسلسل الاختيار الجزء الثالث، مؤكداً أنه من أبرز الأعمال الدرامية التي توثق قصصا وبطولات سطرها أبطال الجيش والشرطة.

المصدر: وكالات
مصر
مسلسل الاختيار 2
عبدالفتاح السيسي
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