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نيويورك ترحب بالربيع بتمثال لـ«مجرفة»
نيويورك ترحب بالربيع بتمثال لـ«مجرفة»
5 ابريل 2022 01:26

نيويورك (د ب أ) 

يبدو الأمر وكأن عملاقاً كان يقوم ببعض أعمال بستنة الربيع أمام مركز روكفلر الشهير في نيويورك. وللترحيب بارتفاع درجات الحرارة وأوقات النهار الأطول، جرى وضع مجرفة حديقة ضخمة أمام هذا المعلم البارز في مانهاتن. وأعلن المنظمون أنه من المقرر أن يستمر عرض العمل المسمى «بلانتوار بلو» وهو من تصميم كلاس أولدنبورج 93 عاماً وزوجته التي توفيت في 2009، أمام مجمع المبنى حتى السادس من مايو. ويقول مسؤولو روكفلر، إن «بلونتوار هي أداة بستنة متواضعة تقف باستقامة وطرفها مغمور في الأرض كما لو كانت سقطت من السماء».

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