ورشة فنية للمصاحف في ليبيا

طرابلس (أ ف ب)

مع حلول شهر شهر رمضان، ينشط فريق تطوعي قوامه عشرة أشخاص من الرجال والنساء في العاصمة الليبية طرابلس لترميم المصاحف المرتبطة بمشاعر روحية خاصة خلال هذا الشهر.

ويأتي أعضاء هذا الفريق يومياً إلى ورشة فنية للمصاحف في طرابلس. بأدواتهم الرئيسية، وهي المقص والصمغ والورق المقوى والخيط، يعملون مثل خلية نحل في صمت، فيما تملأ رائحة الورق المكان، ولا شيء يسمع بوضوح سوى تلاوة القرآن عبر تلفاز قديم وضع في إحدى زوايا الغرفة الرئيسية.

ويوضح خالد الدريبي أحد أعضاء الفريق أن ارتفاع ثمن المصاحف دفع عدداً كبيراً من الناس إلى صيانة القديمة منها، وخصوصاً أنها تكون مرتبطة بذكرى إنسانية.