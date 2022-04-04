المسلسلات الإماراتية.. دراما الواقع

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

حققت الدراما التلفزيونية المحلية حضورها القوي في السباق الرمضاني لهذا العام، بعرض مسلسلات، منها «ساعي البريد» لجابر نغموش وجمعة علي وخليل الرميثي، و«الفنر» لمرعي الحليان وبلال عبد الله، والتي جمعت بين جودة الإنتاج والمضمون الثري، والقصص المتنوعة بين الاجتماعية والتراثية والكوميدية، حيث يجتمع فيها نخبة من نجوم الإمارات وفناني الخليج، لتحقيق معادلة التعاون المشترك من أجل إثراء الساحة الدرامية بأعمال ترقى بالمستوى.

وأكد منتجون وممثلون، أن الدراما المحلية تحدت الظروف الصعبة التي مرت بعالم الإنتاجات الدرامية، خصوصاً في العامين السابقين بسبب الجائحة التي أثرت على المجالات كافة، واستمر صنّاعها في تنفيذ أعمالهم وعرضها في ماراثون رمضان، لتُقدم للمشاهد قصصاً من الواقع.

أوضح المنتج سلطان النيادي، أن الدراما المحلية بفضل دعم القنوات، خصوصاً «أبوظبي للإعلام»، الشركة الرائدة التي تهتم دائماً بتقديم محتوى يلائم الجمهور ويلبي ذائقته ويعبر عن قضايا المجتمع، تظل دائماً محوراً رئيسياً للمنافسة والتواجد القوي في السباق الدرامي الرمضاني. وقال: في ظل ما يعانيه المجتمع العربي من أزمات، فإنه من الطبيعي أن يتجه صناع الدراما في الإمارات ومنطقة الخليج إلى إنتاجات تدخل السرور على المتابعين، خصوصاً أن الفن هو الوسيلة الترفيهية الأهم لكل الشعوب، وبدورنا نحاول قدر الإمكان تنفيذ مسلسلات بجودة عالية، لنخبة من أهم نجوم الدراما في الإمارات والوطن العربي، لكي تخوض المنافسة ويكون لها بصمة في هذا «الماراثون» لا سيما في ظل وجود زخم كبير من المسلسلات المميزة التي تعرض في هذا الشهر.وأعرب النيادي عن سعادته بالتعاون من جديد هذا العام مع «صديق عمره» الفنان جابر نغموش، خصوصاً بعد أن غاب العام الماضي عن شاشة التلفزيون، حيث عاد بمسلسل «ساعي البريد» الذي يشاركه بطولته جمعة علي وميثاء محمد وهو من تأليف أحمد الفردان وإخراج محمد القفاص وإنتاج النيادي نفسه، ويعرض على شاشة «قناة الإمارات»، فعلى غرار مسلسلاته الشهيرة التي تعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة مثل «طماشة» و«حاير طاير» متعددة الأجزاء، عاد نغموش مجدداً لهذه النوعية من الأعمال، مقدماً عملاً اجتماعياً في قالب كوميدي يلعب فيه دور «ساعي بريد»، ويحمل في كل حلقة قضية ورسالة وعبرة يقدمها لمشاهديه في رمضان من قلب الواقع.

إنتاجات متميزة

وبعد الصدى الكبير الذي حققه مسلسل «خيانة وطن» المأخوذ عن رواية «ريتاج» للكاتب حمد الحمادي، والذي عرض في رمضان 2016 على شبكة تلفزيون أبوظبي، وهو من إنتاج «أبوظبي للإعلام».. اجتمع مجدداً المنتج والفنان حبيب غلوم والكاتب إسماعيل عبد الله والمخرج أحمد المقلة والممثلة هيفاء حسين، ضمن أحداث المسلسل الجديد «الزقوم»الإماراتي الخليجي الذي يعرض على شاشة «قناة أبوظبي»، ويلعب فيه دور البطولة الممثل الكويتي سعد الفرج وفاطمة الحوسني ومرعي الحليان وعلي جمال وفارس البلوشي وأميرة محمد، وهو عمل درامي تراثي معاصر يتحدث عن سكان قرية، يتعرضون لأحداث مختلفة، تقع في حقب زمنية معينة، تبدأ من الربع الأخير من القرن الماضي، وصولاً إلى يومنا هذا، ويستعرض موضوعات اجتماعية شائكة بين الماضي والحاضر، حيث تقع أحداث العمل عبر 3 مراحل زمنية مختلفة في الأربعينيات والتسعينيات والألفية الجديدة، وأوضح غلوم أن الساحة الدرامية المحلية تشهد إنتاج وتنفيذ عدد من المسلسلات المتميزة، رغم الظروف الصعبة التي يعانيها صنّاع الدراما بسبب الجائحة، إلا أنهم تحدوا تداعيات «كورونا» بالفن، من أجل تنفيذ أعمال تكون بمثابة المتنفس الحقيقي للجمهور في رمضان.

رسالة وعبرة

تدور أحداث مسلسل «عالي المقام» الذي يشارك في بطولته فاطمة الحوسني وإبراهيم الحساوي ومنصور الفيلي ونورة العابد وفاطمة الطائي وعمار آل رحمة، حول شخصيات عصرية تعيش ما بيننا وتعبر عن حياتنا الحالية، حيث سيتابع المشاهد قصة ذات أبعاد درامية مشوقة من خلال تقديم الشخصيات بتوترها ومشاكلها وحتى آلامها ورغبتها في الحب والعطاء عبر المدينة والحياة في الإمارات ومع كل المواضيع والإنجازات والمواقف الوطنية التي حصلت حولنا منها تأسيس وكالة الفضاء ومسبار الأمل، وإكسبو 2020، وزيارة قداسة البابا إلى العاصمة أبوظبي، وافتتاح المفاعل النووي، بالإضافة إلى العديد من الأحداث الاقتصادية والثقافية مثل افتتاح المنتجعات والمرافق السياحية العصرية الجديدة وافتتاح متحف اللوفر.

صفوف أولى

فاطمة الحوسني التي تطل على متابعيها في رمضان هذا العام بدورين في مسلسلي «الزقوم» و«عالي المقام»، أكدت أن نجوم الإمارات لديهم إمكانات وقدرات وخبرة طويلة في عالم التمثيل، تؤهلهم بأن يكونوا في الصفوف الأولى في عالم الدراما التلفزيونية، منوهة بأن الدراما المحلية تشهد تطوراً كبيراً، من ناحية الإنتاجات والمستوى الفني في الكتابة والأداء والإخراج، إلى جانب مواكبتها للعصر والتغييرات التي نعيشها، ودخولها في المنافسة العالمية للأعمال الدرامية التلفزيونية التي تعرض على المنصات، وقالت: كنا في السابق نبحث عن الدعم، ونطالب بمزيد من الاهتمام من قبل القنوات للفنان الإماراتي، ولكن الوضع اختلف تماماً مع النهج الذي تسير عليه القنوات المحلية التي تتولى إنتاج أعمال في كل موسم من مواسم رمضان، حتى أصبح لدينا 3 و4 مسلسلات في العام الواحد، مشيدة بتنوع القصص والحكايات الدرامية للمسلسلات المحلية هذا العام، حيث لم تعتمد فقط على الكوميديا، وهذا أكثر ما يميزها في رمضان 2022.

وجبة دسمة

أشاد الفنان جمعة علي الذي يشارك في بطولة مسلسل «ساعي البريد» بالتجربة الإماراتية في عالم الإنتاج، حيث أثبتت رغم الظروف الصعبة التي مر بها صناع الدراما أن الفن لن يتوقف ولن تتعطل عجلات التصوير، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه القنوات المحلية للحضور المستمر للمسلسل الإماراتي، وكذلك صناع الدراما أنفسهم الذين ينفذون أعمالاً مختلفة تكسر قالب التكرار، وتوفر وجبة درامية دسمة بين الاجتماعي والكوميدي.