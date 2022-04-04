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مصر.. الإعدام لقاتل الطفلة شهد ضحية الغدر
أرشيفية
4 ابريل 2022 17:41

شعبان بلال (القاهرة)

عاقبت محكمة جنايات مصرية، اليوم الاثنين، حسين شعيب (39 عاماً) المتهم بقتل الطفلة شهد بالإعدام شنقاً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ضحية الغدر».

وتضمنت الواقعة التي هزت الشارع المصري، قيام المتهم بقتل شهد التي تبلغ من العمر 13 عاماً، حيث حاول الاعتداء عليها، لكنها رفضت وقاومت، فقام بخنقها وإلقاء جثتها بجوار مدرستها في إحدى قرى محافظة المنوفية (شمال القاهرة).

وقضت المحكمة بإعدام المتهم بعد موافقة مفتي الديار المصرية على الحكم، حيث ينص القانون على أخذ رأي المفتي الشرعي في القضايا التي يحكم فيها بالإعدام، إلا أن رأيه في كل الأحوال غير ملزم للمحكمة.

وعلى الرغم من محاولة المتهم إنكار جريمته، إلا أن تحريات أجهزة الأمن وتحقيقات النيابة أثبت بالأدلة ارتكابه الجريمة.

واستقبل أهالي الطفلة الضحية، الذين حضروا جلسة المحكمة اليوم، الحكم بالإعدام بالفرحة، مؤكدين أنه نال جزاء فعلته الشنعاء.

مصر
الإعدام
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