مسلسل «العائدون»: تصدر مشهد أحرق الدواعش «فراج» حياً
من المسلسل
4 ابريل 2022 16:37
شعبان بلال (القاهرة)
أثار مشهد إعدام الفنان المصري محمد فراج في مسلسل «العائدون»، الذي يُعرض حالياً خلال شهر رمضان، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ونال إعجاب العديد من المتابعين لهذا العمل الدرامي الذي يكشف كيفية مواجهة أجهزة الأمن المصرية لتنظيم داعش الإرهابي.
ويلعب أمير كرارة دور البطولة في «العائدون»، ويشارك فيه محمود عبد المغني، أمينة خليل، أحمد الأحمد، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.
ويجسد فراج، دور ضابط يُدعى حسين اخترق تنظيم داعش ويعمل مع أجهزة الأمن من داخل التنظيم، ويتم اكتشاف أمره -في الحلقة الثانية- ويقوم الإرهابيون بإعدامه بإشعال النيران فيه حياً. واكتشف تنظيم داعش، شخصية الضابط أثناء اتصال هاتفي مع عمر الذي يقوم بدوره كرارة، لإمداده بمعلومات عن أفراد داعش.
وعرض الدواعش على الضابط (محمد فراج) أن يسجل فيديو يعلن توبته من أهل الباطل لكنه رفض، فتم إشعال النيران فيه بتهمة خيانة الخلافة.
وتفاعل رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد ونجاح فراج في تجسيد الدور، ليتصدر المسلسل الأكثر بحثاً خلال الساعات الماضية.