إبراهيم جمعة.. «نهام» ختام إكسبو

تامر عبد الحميد (أبوظبي) أعرب الملحن الإماراتي إبراهيم جمعة عن فخره بتسجيل صوته على نهمة «المخولف» البحرية التي قُدمت ضمن فقرة الموروث الشعبي في ختام إكسبو 2020.

وقال: كلي اعتزاز وشرف أن أساهم بصوتي للمرة الأولى في فن الغوص والسفر والموروث البحري، لأبرز للعالم فن آبائي وأجدادي، وثقافة وعادات وتقاليد الإمارات، فحينما اخترت من قبل إدارة إكسبو والقائمين على فعاليات الختام، للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي برهن على ما تتمتع به الإمارات من قدرة فعالة على تنفيذ وإقامة أبرز الفعاليات العالمية وتحقيق الإنجازات في شتى المجالات، لأنها حقاً بلد اللامستحيل، شعرت بفرحة غامرة، وأنا أسجل صوتي ضمن فقرة الفنون الشعبية ونهمة البحرية التي نالت إعجاب الجمهور ضمن مشهد غنائي استعراضي أداه ممثل على مسرح قبة الوصل.