10 جنسيات في نهائي «مسابقة بيور هيلث للمواهب»

أبوظبي (الاتحاد) تأهل أكثر من 10 جنسيات ضمن المتأهلين للتصفيات النهائية في « مسابقة المواهب»، الذين عرضوا أفضل الأغاني والاستعراضات والمقاطع الموسيقية والأبيات الشعرية وغيرها ضمن المرحلة النهائية التي استمرت لما يقرب من 4 ساعات، ضمن فعاليات النسخة الثانية من «مسابقة المواهب» التي نظمتها «بيور هيلث» أكبر فعالية للموظفين في قطاع الرعاية الصحية، والتي تقام تقديراً لفرق الرعاية الصحية ضمن مجموعة «بيور هيلث»، وضمت لجنة تحكيم المسابقة، التي أقيمت في أبوظبي مؤخراً، نجمة بوليوود الممثلة «كاريشما كابور»، والمطربة «شذى حسون». وتأتي هذه المسابقة تجسيداً لثقافة «بيور هيلث» والتزامها بتعزيز التفاعل الإيجابي مع الموظفين، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الإنتاجية والسعادة بين فرق العمل. وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيور هيلث»: إن مسابقة المواهب جزء لا يتجزأ من ثقافة الشركة ومنصة ملائمة لاستعراض المواهب والمهارات وتعزيز تفاعل الموظفين وتواصلهم، وقد كانت نسخة هذا العام مميزة لأنها أتاحت الفرصة للتعبير عن تقديرنا لجميع زملائنا في المجموعة الذين عملوا بلا كلل لحماية المجتمع خلال الجائحة. وأضافت: نهنئ جميع الفائزين في نسخة هذا العام من المسابقة الذين نجحوا في استعراض مواهبهم الفنية، ونشيد بجهود جميع من وصلوا للمراحل النهائية وبمساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذه الفعالية التي تساعد على تعزيز أجواء السعادة والتواصل في شركتنا.