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جزيرة ياس.. إفطار في الهواء الطلق وجلسات عربية
جزيرة ياس.. إفطار في الهواء الطلق وجلسات عربية
4 ابريل 2022 16:04

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت جزيرة ياس، إحدى أبرز وجهات الترفيه الرائدة في العالم، عن تقديم مجموعةٍ متنوعة من تجارب الإفطار المميزة والمناسبة لجميع الأذواق في شهر رمضان المبارك. وتحرص الوجهة الرائدة على توفير عروضٍ فريدة، بما فيها تجارب الإفطار في الهواء الطلق والجلسات العربية التقليدية وخدمة التوصيل إلى المنازل، في وجهاتها المميزة لتضمن استمتاع أفراد العائلة والأصدقاء بأوقاتٍ استثنائية خلال الشهر الفضيل.

وتستفيد العائلات، عند حجز باقة الإقامة واللعب المميزة لمدة ليلتين على الأقل في أحد فنادق جزيرة ياس الفاخرة والمشاركة في العرض، من ترقية مجانية تشمل وجبات إفطار مجانية لشخصين طوال فترة الإقامة في أحد مطاعم الوجهة المشاركة، مع إمكانية الدخول إلى منتزهات الوجهة الترفيهية الثلاثة الحائزة على أرقام قياسية عالمية، وهي عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي.

ويمكن للضيوف الاختيار بين ستة فنادق مشاركة في عرض الإقامة واللعب لموسم الربيع، بما فيها دبليو أبوظبي جزيرة ياس وكراون بلازا جزيرة ياس أبوظبي، وجزيرة ياس روتانا وسنترو جزيرة ياس باي روتانا وراديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس وبارك إن باي راديسون أبوظبي جزيرة ياس.

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