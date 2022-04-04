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لماذا ظهر شيخ الأزهر في مسلسل «الاختيار 3»؟
لماذا ظهر شيخ الأزهر في مسلسل «الاختيار 3»؟
4 ابريل 2022 15:31

أحمد شعبان (القاهرة) ظهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار 3»، حيث تألق الفنان القدير مفيد عاشور في تجسيد شخصية الإمام الطيب بأداء رائع. ويُجسد الفنان مفيد عاشور دور شيخ الأزهر خلال أحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار 3.

ويتناول عدداً من الأحداث الفارقة والهامة في تاريخ مصر، حيث يتعرض المسلسل لفترة تولي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الحكم والإطاحة بها بعد استقرار القوى الوطنية على عدم استمرارها، استجابةً لمطالب ثورة الثلاثين من يونيو.

وظهر شيخ الأزهر في المسلسل خلال استعداده لاستقلال الطائرة قبيل إلقاء بيان 3 يونيو الذي فوضت فيه الحركات الوطنية والأزهر والكنيسة الفريق أول عبد الفتاح السيسي آنذاك لتعديل مسار مصر واستعادتها من خاطفيها.

ومسلسل الاختيار 3 ليس العمل الأول الذي يتم فيه تجسيد شخصية الإمام الطيب في عمل فني يتناول الإخوان، فقد ظهر مرة سابقة في الحلقة الثانية من مسلسل «الجماعة» بجزئه الأول، حيث كان رئيساً لجامعة الأزهر وتصدى لميلشيات شباب الإخوان ومنعهم من مخططهم، قبل أن يسيطروا على شباب الأزهر وتحويل الجامعة لثكنة عسكرية يتدربون فيها.

وحرص فريق عمل مسلسل «الاختيار 3» على تكرار التجربة وتجسيد دور شيخ الأزهر لما له من دور بارز خلال أحداث ثورة الثلاثين من يونيو، حيث طالب الجماعة والرئيس المعزول بالنزول على رغبة الشعب وعدم الاستمرار في السلطة، لتجنب الانقسامات والخلافات التي وضعت مصر في أزمة كبيرة، إلى جانب مشاركته في اجتماع القوى الوطنية مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والذي تم الاستقرار فيه على عدم استمرار الجماعة في الحكم وتعطيل العمل بالدستور الذي وضعته. 

ويشارك في مسلسل «الاختيار 3» بنسخته الثالثة كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا، وعدد من الفنانين المصريين، حيث يتناول فترة حاسمة من تاريخ مصر، وهي التي مرت بها خلال عام 2013، إبان انطلاق ثورة 30 يونيو التي نجحت في إسقاط مخططات الإخوان بعد عام من الحكم.

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