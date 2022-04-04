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«هلسنكي».. 20 ساعة صيام!
أرشيفية
4 ابريل 2022 15:18

أحمد مراد (القاهرة) تمتد دولة فنلندا، الواقعة في شمال القارة الأوروبية بمنطقة بحر البلطيق، على مساحة 338432 كيلو متر مربع، ويجاورها روسيا شرقاً، والنرويج شمالاً، والسويد غرباً، وإستونيا جنوباً، وعاصمتها مدينة «هلسنكي»، ويسكنها ما يقارب 5.5 مليون نسمة.

ويعيش في فنلندا أقليلة مسلمة لا يتجاوز عددها الـ 100 ألف نسمة، ويحرصون على أداء الشعائر والفروض الإسلامية، ومنها صيام شهر رمضان المبارك الذي يعد فرصة سنوية لتعزيز قيم التكاتف والتعارف والتراحم بين مسلمي فلندا.

وتُعد دولة فنلندا صاحبة الرقم القياسي في عدد ساعات الصيام، إذ يصل هذا العام إلى 20 ساعة. وتختلف ساعات الصيام من دولة إلى أخرى بحسب موقع الدولة من حيث خطوط الطول والعرض، وموقعها من خط الاستواء، وتطول ساعات الصيام في الدول الواقعة في شمال الكرة الأرضية، وتقل في جنوب الكرة الأرضية.

رمضان
فلندا
هلسنكي
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