ظاهرة اقتران المريخ وزحل تزين سماء العالم العربي

شعبان بلال (القاهرة) يُمكن لمحبي عالم الفلك والفضاء في الوطن العربي مشاهدة ظاهرة جديدة، فجر غد الثلاثاء، وهي اقتران كوكب المريخ مع كوكب زحل في مشاهد بديعة.
وقال أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس: إن كوكب المريخ يقترن مع كوكب زحل، غداً الثلاثاء، منذ شروقهما في الثالثة والثلث فجراً، إلى أن يختفيا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.
وأوضح لـ «الاتحاد»، أنه يمكن ملاحظة تجاور هذين الكوكبين في الفترة من 3 إلى 7 أبريل فجراً في هذا الموعد أيضاً، مضيفاً أنه يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة في المنطقة العربية كلها.
وأشار أستاذ الفلك المصري إلى أن الاقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، مضيفاً أنه اقتراب ظاهري غير حقيقي، أما المسافة الحقيقية بين هذين الجرمين فهي كبيرة جداً تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات.
وشجع تادرس الشباب وهواة الفلك وعلوم الفضاء على مشاهدة ومتابعة هذه الظواهر وتصويرها، مضيفاً أن مشاهدة الظواهر والأحداث الفلكية ممتعة بشرط.
وأكد أستاذ الفلك المصري أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين كثيراً، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.