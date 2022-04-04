مصر.. حبس تشكيل عصابي انتحلوا صفة شرطيين لسرقة المحلات

أحمد عاطف (القاهرة)

جددت محكمة مصرية حبس 5 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة واستقلوا سيارة ميكروباص للدخول على المحلات والاستيلاء على أموال وبضائع منها بحجة عملهم كرجال أمن.

وأوضح الأمن المصري تلقيه العديد من البلاغات من أصحاب المحلات تفيد بانتحال مجموعة من الأشخاص صفة ضباط شرطة والدخول إلى محلاتهم على أنهم من مباحث التموين أو الأموال العامة بحجة التفتيش على السلع والأسعار وفي أثناء ذلك يستولون على أموال وبضائع من المحلات.

ولفت الأمن المصري أن المتهمين ارتكبوا 11 واقعة سرقة في عدة مدن مدن وأنهم يتمركزون في ارتكاب الجرائم بالأماكن البعيدة في القليوبية (شمال القاهرة) حيث ارتكبوا 3 وقائع في قليوب و7 وقائع في الخانكة وواقعة في بنها، كما ارتكبوا وقائع سرقة بالإكراه لعدد من المصريين في الشوارع بحجة أنهم مباحث واستولوا منهم على أموال ومتعلقات كثيرة في مناطق متفرقة.

وعثر الأمن بحوزة المتهمين على عد من الأسلحة النارية والملابس الشرطية، كما اعترفوا بارتكاب الوقائع مستغلين أزمة ارتفاع الأسعار واحتكار بعض التجار لبعض السلع.