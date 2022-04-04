أحوال.. سوالف رمضانية

شيخه محمد الجابري

يأتي رمضان محملاً بالذكريات والأمنيات والدعوات الصادقة لكل من حولنا بأن يحفظهم الله وأن يكون رمضان هذا العام ليس هو آخر العهد به، وأن يكتب الله لنا جميعاً أعواماً مديدة من صيامه وقيامه بإذن الله، يأتي رمضان والإطلالة هذه المرة إلكترونية، فالاتحاد تصدر بمظهر جديد يواكب التطلعات والتطورات التي يشهدها العالم من حولنا، في جهدٍ دائم لتكون في المقدمة، حاضنة للكلمة والخبر والتنوع الثقافي المطلوب.

في رمضان يعنّ على البال كثير مما مضى من مواقف وعبر وأحداث فنحنُ قبل عامين سابقين وأكثر، كنّا في عزلةٍ عن بعضنا، نشتاق المصافحة، والتواصل، كان جرس الإنذار ببدء حظر التجوّل يُسمع بحواسنا وليس بآذاننا، وكان الركض إلى المنازل مجنوناً قبل بدء ساعات الحظر التي تمتد إلى الصباح، نقول الحمد لله على ما مضى وعلى ما هو آتٍ، ونحمدهُ كثيراً أننا في عنايته وحفظه ومن ثم اهتمام ورعاية قيادة تحب شعبها ووطنها، وتقدر وتحترم من يعيش على أرضه، وسعت وتسعى جاهدة ليكون الإنسان على أرض الإمارات أسعد من في العالم كله.

نتذكر رمضان في العامين المنصرمين وكيف كنا في بدء الأزمة الصحية نخشى ربما من ملامسة يدينا لبعضهما، كنّا نشتاق حبر الجريدة، وتصفح صفحاتها، ومعانقة حروفها، ورغم أن ليس لها ذنب فيما حدث، لكنها كانت متهمة كغيرها ممّا يحيط بنا من وسائل وأدوات بأنه ناقل للعدوى، وكانت سيطرة «كورونا» كما كان اسمها في البداية مُحكمة وقاسية أخذتنا منّا ومن سعادتنا، وبساطتنا، وتلقائيتنا بخاصة في شهر رمضان.

لماذا رمضان دون غيره هو الذي نستذكر المواقف فيه، لأنه ببساطة شديدة شهر التواد والتراحم، ولأننا فيه كمسلمين نعتني كثيراً بوصال أهلنا وأحبتنا، ونحرص على قضاء لياليه كلّ بحسب اهتمامه، لتجمعنا العشر الأواخر في صفوف مهيبةٍ في المساجد، يتسابق المسلمون من أجل الصلاة في مشاهد روحانية عظيمة تعود ولله الحمد هذا العام، وإن كانت وسط إجراءات احترازية محددة، حرصاً على المصلّين لأن يكونوا في مأمن من كل شرِّ بإذن الله.

في العامين الماضيين حتى «مواعين لبيوت ومْلال الهريس ودْلال القهوة وصحون الفرني والكستر» شعُرت بالوحشة، فقد بقيت مكانها إلاّ ما ندر بين البيوت من أسرة واحدة، هي الأخرى نالها ما نال البشر من حظرٍ للتجول، والعزلة داخل «كباتت المطابخ» ولم يسمع أنينها إلاّ من تعوّد ألاّ يغلّ يمينه عن العطاء وبث الفرح في كل مكان، يعود رمضان اليوم أكثر دفئاً، فالله الحمد من قبلُ ومن بعد، ومبارك عليكم الشهر الفضيل.