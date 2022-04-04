أزمة على أسماء مسسلسل «يوتيرن»!

محمد قناوي (القاهرة)

تسبب حذف اسم الممثلة الليبية نور الكاديكي، من تترات مسلسل «يوتيرن»، في أزمة لأسرة المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، يغلب عليه طابع الإثارة والتشويق، حول قضية زوجية.

وكانت البداية فور عرض الحلقة الأولى من المسلسل باعتراض «نور الكاديكي» على حذف اسمها من تتر المسلسل «حيث قالت عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، وقالت: «أنا اتظلمت واتشال اسمي من المسلسل طب ليه؟...».

وعلق المخرج سامح عبد العزيز: تم وضع أسماء فريق العمل في تتر النهاية، وفقاً لمحدودية الوقت في التتر، حيث إنه مُحْكم بوقت الأغنية.

المسلسل تقوم ببطولته ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد، وعبير صبري، وكريم قاسم، وأيمن قيسوني، ومحمود حجازي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.