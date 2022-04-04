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للمرة الثانية.. تأجيل أول رحلة خاصة إلى "الفضاء الدولية"
أرشيفية
4 ابريل 2022 11:24

تأجل مرة أخرى إطلاق أول رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية.
ومن المقرر الآن إطلاق مهمة "إيه أكس - 1" يوم الجمعة 8 أبريل على أقرب تقدير من ميناء الفضاء العالمي في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية، حسبما قال المنظمون يوم الأحد.
وكان من المقرر في الأساس إطلاق الرحلة يوم الأحد 3 أبريل وتم تأجيلها ليوم الأربعاء 6 أبريل قبل تأجيلها ليوم الجمعة.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها طاقم خاص محطة الفضاء الدولية.
ويجري تنظيم الرحلة من قبل شركة السفر الفضائي الخاصة "أكسيوم" بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا). وسيحلق الطاقم في مركبة كرو دراجون طورتها شركة سبيس إكس التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك.
وسيقضي رواد الفضاء الأربعة، والذين يخضعون حالياً للحجر الصحي في فلوريدا، أسبوعاً على متن محطة الفضاء الدولية وسيقومون بإجراء تجارب علمية.

 

المصدر: وكالات
محطة الفضاء الدولية
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