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أغنية "ليف ذا دور أوبن" تفوز بجائزة أغنية العام في جوائز جرامي
أغنية "ليف ذا دور أوبن" تفوز بجائزة أغنية العام في جوائز جرامي
4 ابريل 2022 11:01

فازت أغنية "ليف ذا دور أوبن" (اترك الباب مفتوحا) لفريق سيلك سونيك بجائزة أغنية العام في حفل توزيع جوائز جرامي في مجال الموسيقى والذي أقيم في لاس فيجاس لأحد بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا.
وفاز عازف موسيقى الجاز جون باتيست بأربع جوائز.
ومن بين الجوائز التي فاز بيها باتيست، الذي تم ترشيحه للفوز بإحدى عشرة جائزة، جائزة أفضل فيديو موسيقي عن أغنية (فريدم) "حرية".
وقال باتيست لدى تسلمه الجائزة "أنا ممتن للغاية للمنح التي منحني الله إياها والقدرة على مشاركتها من أجل حب البشرية".
وفازت أغنية (كراي) "صرخة" لباتيست بجائزة أفضل أداء وأفضل أغنية جذور أميركية. كما تشارك في الفوز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية لوسائل مرئية، عن تأليف موسيقى فيلم (سول) "روح" وتوزيعها.
وكان حفل توزيع الجوائز قد تأجل من يناير بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 ونُقل من لوس انجليس إلى لاس فيجاس.

المصدر: وكالات
جوائز جرامي
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