تترات المسلسلات.. «رهان النجاح»

محمد قناوي (القاهرة)

تشكل «تترات» المسلسلات الغنائية عاملاً أساسياً وجواز المرور الأول لنجاح الدراما التلفزيونية، فهي تعطي الانطباع الأول عن مضمون المسلسل، ولذلك أصبح غناء «التترات» يشهد منافسة من نوع خاص بين نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى الشعراء والملحنين.

أنغام.. «فاتن أمل حربي»

أشار الشاعر والمؤلف د. مدحت العدل إلى أن غناء المطربة أنغام تتر مسلسل «فاتن أمل حربي» يشكل عودة قوية، حيث كتب الكلمات بنفسه، ولحنها أحمد جمال العدل، وتقول كلمات «أنا مش ضعيفة وليا في الحياة مطرح ومش قابلة أكون كومبارس على المسرح وقادرة زي ما أنجرح أجرح».والمسلسل تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التلفزيونية، وإخراج ماندو العدل، وبطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغني، وجيلان علاء، وعدد آخر من الفنانين.

نانسي عجرم.. «يوتيرن»

نجحت الشركة المنتجة لمسلسل «يوتيرن» في الاتفاق مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم على غناء تتر المسلسل «يوتيرن» والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتحقق نجاحاً كبيراً في جذب المشاهدين للمسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، وشهد عودة توفيق عبدالحميد مرة أخرى إلى الدراما بعد غياب 12 عاماً.. والمسلسل بطولة ريهام حجاج، وعبير صبري ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

أحمد سعد.. «توبة»

أعرب المطرب أحمد سعد عن سعادته بتسجيل أغنيات مسلسل «توبة» بطولة شقيقه عمرو سعد وقال إنه يقدم أغنيات تتر البداية والنهاية بجانب عدد من الأغنيات خلال حلقات المسلسل، والتي تتماشى مع الأحداث المقتبسة من فيلم «المشبوه»، الذي قدمه المخرج سمير سيف عام 1980 ويشارك في بطولته عمرو سعد، وصبا مبارك، وهو من كتابة ورشة ملوك، إنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح، كما يغني أحمد سعد تتر مسلسل «حد فاصل» حكاية «بنات السباعي» الذي تخوض من خلاله الفنانة ريم البارودي أولى بطولاتها في الدراما.

مسلم.. «وبيت الشدة»

ويغني المطرب المغربي «مسلم»، تتر مسلسل «بيت الشدة» وتحمل الأغنية اسم «زاهد»، وهي من ألحان مصطفى شكري، وكلمات رحيم، وتوزيع أحمد أمين، ومهندس صوت محمد جودة، والمسلسل بطولة وفاء عامر، وأحمد وفيق.

حمادة هلال.. «المداح 2»

للعام الثاني يقوم المطرب حمادة هلال بغناء تتر مسلسله الرمضاني «المداح 2»، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وهي أغنية بعنوان صاحب المدد من كلمات سارة سعيد وألحان مصطفى شكري وتوزيع ميدو مزيكا، وسيكون تتر النهاية مقطوعة موسيقية، كما سيتم طرح أغنية دعائية للمسلسل بعنوان ببركة الصلاة على النبي، كما سيكون هناك 6 رباعيات مختلفة خلال الأحداث، منها أغنية «القلب» والتي تجمعه بالمطرب وائل الفشني، وهي من كلمات عبد السميع محمد وألحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي ميدو مزيكا أما الأغنية الثانية فهي أغنية «ببركة الصلاة على النبي» والتي سوف تكون الأغنية الدعاية للعمل، بجانب وجودها في الأحداث، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد عادل، كما يغني الملحن والمطرب مصطفى شكري رباعية واحدة على أحد المشاهد المهمة في العمل، والرباعيات من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.. ويشارك في بطولة مسلسل المداح 2 هبة مجدي، أحمد عبدالعزيز، خالد سرحان، رشدي الشامي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان وآخرين، ويقدم أحمد عبدالعزيز ضمن أحداث المسلسل شخصية الشيخ عبدالرحمن، المسؤول عن إحدى القبائل في مرسى علم، وتقدم سهر الصايغ سوف تجسد دور شيطان ضمن أحداث الجزء الثاني، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

الحجار.. و«جزيرة غمام»

عاد المطرب الكبير علي الحجار لغناء تترات مسلسلات رمضان بعد غياب استمر 7 سنوات غنائه تتر نهاية مسلسل «الوسواس»، بطولة زينة، وتيم حسن، في رمضان 2015، وذلك من خلال غنائه تتر البداية والنهاية لمسلسل «جزيرة غمام»، الأمر الذي يضيف نجاحاً إلى العمل، حيث يعد الحجار أيقونة نجاح الأعمال الدرامية.المسلسل يقوم ببطولته كل من طارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وكاتب كلمات التتر الشاعر إبراهيم عبد الفتاح وألحان شادي مؤنس.

أحمد مكي.. «الكبير»

يواصل أحمد مكي تقديم أغنية تتر مسلسله «الكبير»، بصوته للموسم السادس على التوالي، كما يقدم المطرب الشعبي أحمد شيبه أغنية في فرح الكبير أوي، ويقدم الطفل يوسف صلاح صاحب أغنية «الغزالة رايقة»، الذي يؤدي شخصية ابن حزلقوم أغنية ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل «الكبير أوي 6» بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف شرف مختلف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس، منهم ماجد الكدواني، وحمدي الميرغني، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

وانتهى الفنان بيومي فؤاد من تسجيل تتر مسلسل «عودة الأب الضال»، والأغنية تحمل اسم العمل نفسه، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتسجيل ميدو مزيكا، وتوزيع إسلام شيتوس.