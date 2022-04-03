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مصر.. وقف عرض إعلان يتعارض مع الآداب العامة
القاهرة
3 ابريل 2022 21:07

أحمد عاطف (القاهرة)

أوقفت السلطات المصرية، الأحد، إعلان ملابس داخلية يسيء للأطباء ويتنمر على الفقراء وأثار غضبا واسعا، حسبما أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر.

وكشف السلطات المصرية عن أسباب وقف عرض إعلان شركة للملابس الداخلية وذلك بعد رصد عدد من المخالفات والمعايير المخالفة، لافتين إلى أن الإعلان أثار استياء الجمهور وكذلك نقابة الأطباء وذلك لما يتضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري كما يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أنه تبين من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق الذي نص على عدم التحقير من الأشخاص ومخالفة كود الأعمال الدرامية، والإعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية والمادة (16) من لائحة الجزاءات والتي تنص على أن استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف.

يذكر أن إحدى شركات الملابس الداخلية قد بثت إعلانا مسيئا تضمن لقطات لصبي فقير داخل عيادة أحد الأطباء مرتديا جوربا وفانلة داخلية مهترئين ويطالب فيه الطبيب الصبي بارتداء ملابس من إنتاج الشركة المعلنة، وأثار الإعلان غضبا واسعا حيث عبرت نقابة أطباء مصر عن غضبها وأكدت رفضها واستهجانها لهذا الإعلان شكلًا ومضمونا.

وذكرت نقابة أطباء مصر أن الإعلان ينطوي على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري وتأجيج لمشاعر المصريين وإظهار المواطن بصورة لا تليق، لافتة إلى أن الإعلان تضمن إساءة وإهانة للفريق الطبي حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي ويقوم طبيب وممرضة بالسخرية والتهكم على ملابسه الممزقة وهو ما يتنافى مع سلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة وفي مقدمتها المهن الطبية.

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