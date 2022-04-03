سمير غانم ودلال.. الحاضران الغائبان في رمضان!

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

رغم وفاة الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز منذ عدة أشهر متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد إلا أنهما سجلا حضورا لافتا في الأعمال الرمضانية.

جاء ظهور الراحلة عبر إهداء فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت» العمل إلى دلال التي توفيت في 7 أغسطس 2021، وتضمنت العبارة التي سبقت العرض نصا: «إهداء إلى روح الأم العظيمة والفنانة الكبيرة وأول من دعم هذا العمل دلال عبد العزيز».

فيما أهدى صناع الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» العمل إلى روح سمير، الذي رحل في 5 مايو 2021، وجاء في شارة العمل عبارة «إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك الأستاذ سمير غانم».

وأعاد أحمد مكي نشر صورة سمير غانم، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، وعلق:«سمير غانم، نسألكم الدعاء».