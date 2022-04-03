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دنيا
حقيقة إطلاق تطبيقات إلكترونية في مصر لمنح قروض مالية
العاصمة المصرية القاهرة
3 ابريل 2022 21:02

أحمد عاطف (القاهرة)

نفت السلطات المصرية ما تم تداوله من أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية، لافتة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفت تلك الأنباء. وأكدت السلطات المصرية أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية وأن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية وغير تابعة للوزارة على الإطلاق. وحذرت المصريين من التعامل مع تلك التطبيقات، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.

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