اليوم 14:08
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
دنيا
ميزة جديدة من "سناب شات" لمشاركة مقاطع يوتيوب
ميزة جديدة من "سناب شات" لمشاركة مقاطع يوتيوب
3 ابريل 2022 17:50

شعبان بلال (القاهرة)

أطلق "سناب شات" ميزة جديدة لتسهيل مشاركة مقاطع الفيديو من يوتيوب إلى اللقطة أو القصة، وبات بإمكان المستخدم الآن الضغط على "مشاركة" من مقطع الفيديو لينتقل تلقائياً إلى التطبيق مباشرة في شكل ملصق صغير مع معلومات عنه مثل اسم الفيديو وصورته واسم القناة. ويمكن لمستخدمي ساب شات تحريك مكان ملصق يوتيوب وتغيير حجمه أو تدويره، حتى يتمكن المتابعون من الضغط عليه ومشاهدة الفيديو على الموقع الأصلي. وتأتي الميزة الجديدة ضمن عدة خطوات لتطوير تطبيق سناب شات ومجاراة تطور منصات تيك توك وإنستغرام، وآخرها تمكين المستخدمين من تغيير أسماء حساباتهم بعد أن كان ذلك غير متاح. وسبق تلك الميزات خاصية التتبع والتي تحمل اسم live location، والتي أتاحها تطبيق سناب شات بين المستخدمين وأصدقائهم المقربين والموثوقين.

آخر الأخبار
«ويز إير» تطلق رحلاتٍ جديدة إلى وجهاتٍ أوروبية مميزة
الاقتصادي
«ويز إير» تطلق رحلاتٍ جديدة إلى وجهاتٍ أوروبية مميزة
اليوم 14:05
مركز النقل المتكامل يعلن تطبيق اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي
الإمارات
مركز النقل المتكامل يعلن تطبيق اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي
اليوم 14:02
العبيدي: «تطور الهجوم» يكشف «ضعف الدفاع»
الرياضي
العبيدي: «تطور الهجوم» يكشف «ضعف الدفاع»
اليوم 13:59
كازوكي يتفاجئ بذهبية في مونديال المبارزة!!
الرياضي
كازوكي يتفاجئ بذهبية في مونديال المبارزة!!
اليوم 13:55
الإمارات رئيسا لاتحاد الموانئ البحرية العربية
الاقتصادي
الإمارات رئيسا لاتحاد الموانئ البحرية العربية
اليوم 13:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©