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دنيا
صبا مبارك.. بشخصيتين متناقضتين في رمضان
صبا مبارك
3 ابريل 2022 17:48

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تطل الفنانة الأردنية صبا مبارك على الجمهور بعملين دراميين في السباق الدرامي الرمضاني، حيث تشارك في مسلسل "Suits" بالعربي، وتجسد شخصية فريدة التي درست القانون في أميركا، وتدير أحد أكبر مكاتب المحاماة في مصر. وتتمتع شخصية فريدة بالقوة والذكاء، ورغم الهدوء الظاهري في سلوكها وحديثها إلا أنها تتميز بالكثير من الصفات القيادية مثل الحزم واللباقة، وهو ما يمكنها من قيادة هذا المكان الذي يعج بالرجال النافذين سواء كانوا شركاءها من المحامين أو العملاء من رجال الأعمال وأصحاب السطوة. العمل هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأميركي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار 9 مواسم، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا، تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته آسر ياسين، وتارا عماد. كما تشارك صبا في مسلسل "توبة"، وتجسد دور الحبيبة السابقة لبطل العمل الذي يجسده عمرو سعد، وتواجه العديد من العقبات بعد ترك حبيبها لها وهروبه إلي محافظة بورسعيد، ومرض والدها وتوليها إدارة تجارته في قطع غيار السيارات مما يجعلها تخوض حروبا شرسة مع منافسيه. العمل من تأليف الثلاثي أحمد بكر، ومحمد فوزي، أحمد حلبة، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته ماجد المصري، وأسماء أبو اليزيد.

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