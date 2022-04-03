يسرا.. تعود إلى الدراما الكوميدية في «أحلام سعيدة»
يسرا
3 ابريل 2022 17:47
علي عبد الرحمن (القاهرة)
تتصدر يسرا الأعمال الدرامية طوال عقدين متتاليين، خاصة في السباق الرمضاني، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً بعدما أصبح تواجدها في أي عمل فني صك نجاح له قبل عرضه، وأحد الوجوه الدرامية القوية التي لا تغيب إلا لظروف قهرية، لتصبح أيقونة دراما رمضان. وتنافس يسرا العام الحالي بمسلسل «أحلام سعيدة»، وتجسد شخصية «فريدة»، سيدة أرستقراطية تهوى جمع المقتنيات الثمينة، وتتحدث الفرنسية بطلاقة، لكن على الجانب الآخر تكاد تغرق في الديون، بالإضافة إلى أنها تتعامل مع الجميع باستعلاء شديد وغير مرحب بها من جيرانها والمتعاملين معها. وتدور أحداث العمل في إطار الدراما الكوميدية، تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته عماد رشاد، وغادة عادل. وعلى مدار أكثر من 4 عقود هي مشوار يسرا الفني، قدمت خلالها 32 عملاً درامياً، بدأتها في سبعينيات القرن الماضي بمسلسلات «حكاية عريس وعروسة»، والذي عرض العام 1977، وفي العام التالي قدمت عملين هما «موعد لم يتم»، و«جحا وبنات شهبندر التجار»، وقدمت في 1979 «الشاهد الوحيد». وشهدت الثمانينيات تألقها السينمائي، لكن لم تغب يسرا عن تقديم الأعمال الدرامية، وقدمت 4 أعمال هي مسلسل «أنف وثلاث عيون»، عن رائعة إحسان عبد القدوس، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وفي العام نفسه قدمت مسلسل «الفندق»، ثم غابت لمدة 4 سنوات لتعود مجدداً في 1984، وتتعاون مع كمال الشناوي في مسلسل «سيدة الفندق»، وتختتم أعمالها الدرامية في الثمانينيات بمسلسل «بعد العاصفة»، العام 1989. وفي التسعينيات شاركت يسرا في مسلسلي «رأفت الهجان»، بأجزائه الثلاثة، مع الراحل محمود عبد العزيز، لتعود في أواخر تلك الحقبة وتحديداً في العام 1997، من خلال مسلسل «حياة الجوهري»، الذي حقق نقله نوعية وجماهيرية في الدراما المصرية. وفي الألفية الجدية، وتحديداً من العام 2000 إلى 2010، قدمت النجمة الكبيرة 10 أعمال درامية عرضت كلها خلال السباق الرمضاني، بداية من مسلسل «أوان الورد» العام 2000، و«أين قلبي» العام 2002، ثم «لقاء على الهوا» 2004، وفي العام التالي قدمت مسلسل «أحلام عادية»، وفي العام 2007 قدمت عملين دراميين هما «لحظات حرجة»، و«قضية رأي عام»، وفي 2008 قدمت مسلسل «في أيد أمينة»، ومسلسل «خاص جداً» في 2009، ومسلسل «بالشمع الأحمر» في 2010. ونظراً للأحداث التي مرت بها مصر تغيبت في العام 2011، وتتواجد بداية من 2012 بالدراما الرمضانية ولمدة 7 أعوام متصلة من خلال مسلسل «شربات لوز» 2012، و«نكدب لو قلنا ما بنحبش» 2013، مروراً بـ«سرايا عابدبن» العامين 2014- 2015، وفي العام 2016 قدمت رائعتها الدرامية «فوق مستوى الشبهات»، ثم «الحساب يجمع» 2017، وآخرها «لدينا أقول أخرى» في العام 2018. وغابت يسرا عن السباق الرمضاني في العام 2019 لظروف إنتاجية، لتعود بقوة في 2020 بمسلسل «خيانة عهد»، والذي حقق نجاحاً كبيراً، وفي 2021 قدمت مسلسل «حرب أهلية»، لتصبح الفنانة الأكثر تواجداً في السباق الرمضاني خلال حقبة الألفينيات بـ20 عملاً درامياً. وتميزت يسرا الدرامية بأنها الأكثر تنوعاً في العمل مع المخرجين، منهم خالد مرعي ومحمد علي وهاني خليفة وسامح عبدالعزيز، وغادة سليم، والسوري محمد عزيزية في «أيد أمينة»، وعملت مع مؤلفين، منهم تامر حبيب الذي كان له نصيب الأسد بأربعة أعمال، وتعاونت مع أمين جمال وعبدالله حسن ومحمد رجاء وإياد إبراهيم، ونادين شمس، وهالة خليل. وتناقش أعمال يسرا الدرامية القضايا الاجتماعية التي تهم الأسرة العربية، وتسلط الضوء على الإيجابيات بالمجتمع، وكيفية معالجة السلبيات بما يتناسب مع متطلبات العصر.