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«الاختيار 3».. الكشف عن مخطط «مجزرة رفح الأولى» بعد 10 سنوات
«الاختيار 3».. الكشف عن مخطط «مجزرة رفح الأولى» بعد 10 سنوات
3 ابريل 2022 15:41

أحمد عاطف (القاهرة)

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار 3» النقاب عن المخطط الرئيسي لمجزرة رفح الأولى التي وقعت في شمال سيناء المصرية وراح ضحيتها 16 شهيدا من مقاتلي الجيش المصري، أثناء تناولهم وجبة الإفطار داخل نقطة حدودية بمدينة رفح في 17 من شهر رمضان في عام 2012.
وأوضح المسلسل الرمضاني أن القيادي الإخواني المحبوس خيرت الشاطر هو من أوعز ودبر للحادث الإرهابي لاستخدامه من الجماعة الإرهابية للإطاحة بالمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري وعددا من القيادات الأمنية والعسكرية حينها بدعوى التقصير فى أداء مهامهم.
وكان قد استشهد 16 مجندا مصريا قبل 10 سنوات جراء حادث إرهابي في مجزرة عرفت إعلاميًا بمذبحة «رفح الأولى»، حيث استولى منفذو العملية الإرهابية على مدرعتين من قوات الجيش المصري، بعد أن قصفوا نقطة مؤخرة حرس الحدود بصاروخ أر بي جي، ثم أطلقوا وابلا من الرصاص على باقي القوة المصرية وعبرت إحداهما إلى الحدود الإسرائيلية وتعامل معها سلاح طيران الاحتلال الإسرائيلي وقصفتها وهربت المدرعة الثانية إلى منطقة المهدية الحدودية.
وكان قد أطلق الإرهابيين الذي كان يقودهم الإرهابي السيناوي كمال علام النار على جميع الأفراد المتواجدين في الكمين الأمني وعددهم 23 جندياً وضابطاً بينهم 2 من مجندي الأمن المركزي من قطاعات رفح واستخدموا أسلحة ثقيلة ومتعددة في الاعتداء على الحاجز الأمني الأول بقرية الحرية الحدودية (شمالي سيناء).

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