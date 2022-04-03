مسلسل توبة يثير الجدل بسبب «بورسعيد».. ما القصة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أثارت الحلقة الأولى من مسلسل توبة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجم عدد من سكان مدينة بورسعيد المصرية القائمين على المسلسل، بسبب ما وصفوه بمغالطة مشاهد الحلقة لواقع المدينة التاريخية، وهو ما دفع باسم المسلسل إلى قائمة الأكثر تداولًا.

وهاجم المشاركون في هاشتاج #توبة الممثلين ومنتجي المسلسل بسبب مشاهد العنف والإجرام الواردة بالمسلسل الذي تدور أحداثه في شوارع المدينة، ووصفوا المشاهد بالمسيئة للمدينة التاريخية، وانتقد عدد آخر من المشاركين ديكورات المسلسل والتي تبيّن أن المشاهد لم يتم تصويرها في المدينة بل كانت في مكان خارجها، إضافة إلى اللغة المستخدمة في الحوار بين شخصيات المسلسل والتي لا تتماشى مع اللكنة المشهورة لسكان مدينة بورسعيد.

وقالت ريم إحدى رواد موقع تويتر إن سكان المدينة لا يستخدمون التوكتوك كوسيلة مواصلات، ولا يوجد بائعون متجولون على شاطئ بورسعيد لبيع الملابس، كما أن الفتيات في المدينة لا يرتدون تلك الأزياء الواردة في المسلسل، وأشارت إلى أخطاء في مشاهد الشوارع المشهورة وما يظهر بها ووصفتها بغير المدروسة.

ووصف محمد عبد الرازق - أحد سكان المدينة - مشاهد المسلسل بالمسيئة لتاريخ بورسعيد التي اختارتها مصر لتكون عاصمة الثقافة في عام 2021، مضيفاً أن المدينة لا يوجد بها مشاهد العنف والانفلات الأخلاقي الواردة بالمسلسل، وأن سكانها يتسمون بصفات حميدة كعزة النفس والشجاعة.

ويجسد الفنان المصري عمرو سعد شخصية بائع ملابس متجول، وخلال أحداث الحلقة واجه خصومة مع أشخاص آخرين في ميناء بورسعيد، لكنه تغلّب عليهم وطردهم من المنطقة، وبعدها يعود إلى منزله في حارة شعبية متواضعة.