حبر الشارع.. خورفكان

هناك من يرسم على الجدران وهناك من ترك الورد يشكل الجدران

من المنطق أن تتبع ما يبهج روحك وتتعاطف معه حين تقرر سير خطواتك تجاه من تود وتحب، هي تلك التي فتحت نافذة البحر للمراكب واستقبلتها بشريط ترحيب وودعتها بأجمل الكلمات، أحيي قلبي الذي تبعته ومن قرر أن يذهب في الرحلة وقبل مرافقتي وتأملاتي ولم يعترض على وقوفي المستمر لأخذ صور هنا وهناك وعايش معي الزيارة بكل وجدان ونقاء، أخي الشاعر ناصر البكر الزعابي وشهاب والسائق حبيب، مررنا أماكن وطفنا فرجاناً ومشينا في الدروب مبتهجين فرحين بما أعطانا الوقت وقدم لنا من صحون اللطف وجبات.

في خورفكان تجمعت وكأني الكل ولم أتصل بأصدقائي تركت ذاكرتي تركض تبحث عنهم في المقهى والمسرح والكورنيش والفندق وعند شاطئ البحر حين تضيق صدورهم يجلسون يغنون ويتسامرون، أصدقائي الملهمون في الكتابة والشعر والمسرح ووقوفهم أمام شاشات الحياة أبطال لا حدود لهم، وقفت هناك حين كانوا يقرؤون، وقرأت لهم ذات يوم وانتشر في مساحاتها الخضراء حين كنت أصطحب أولادي صغاراً إليها ونمضي وقتاً عائلياً نجلس نناقش الجبل والأخضر الواسع.

في خورفكان وأمام الشلال رأيت العالم يتوحد في لقطات وصور سعداء يشاركهم الماء التمايل والفرح صور وزعت واتسعت العالم، رأيتهم يرفعون أعلامهم جنباً بجنب مع علم دولة الإمارات الحبيبة ودول أخرى صديقة وشقيقة بلادي التي بالحب تصل إلى كل قلب وإنسان ومكان.

في خورفكان

يقول الشاعر الصديق حسن النجار عن مدينته خورفكان

«مدينةٌ تقدَّستْ في ناظري..

‏حتى بدتْ لي بلداً حراما..

‏أشدُّ نحوها قوافلَ الهوى..

‏وكم روى زمزمُها الأُواما..»

ليس هنا تعبير دقيق ومهم سوى من يعيش أحاسيس الحب، ولا أدق من يوصفها إلا كتابها والشعراء والذين يعيشون بأرواحهم تفاصيلها..شكراً صديقي المهم حسن النجار.

استراحت السحب

دائما الحلم بأن أفتح فؤادي من على مرتفع كبير في النهار يصلني بالشمس أكون أقرب نفسياً وحياةً من شيء أحبه، أجفف العالق من تعب بنورها وأقول الكثير سراً لها، أجمعني من أعلى المرتفع وأنزل سعيدا بالإيجابية التي اكتسبتها، أقف أدون لحظات لا تنسى، وحين يحين المساء أتطلع إلى لمس أحلامي كي أصنع من النجوم قلائد أعود بها إلى رأس الخيمة أقدمها هدايا لأحفادي تضيء كعقد على صدورهم، صديقي الذي رافقني رحلتي إلى خورفكان الشاعر ناصر البكر الزعابي قال

«استراحة السحب»

الرائعة/اللحظة التي/تمرُّ هناك

تمنح اليوم/شاعريةً رقيقة

تتدفّق أنهار القلوب/تمنح المتعة

للنفوس العليلة«

وقلت فيها

«يا نفس أسعد الله مساءك

مساء الدنيا/مساؤهم/مساء القادمين

الكرام/هذه خورفكان/ضمير الآمنين/

وقلب للداخلين المطمئنين»