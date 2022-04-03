بهذه الطريقة يمكنك فتح قصة شخص على إنستجرام من دون كشفك

عندما تفتح قصة شخص ما على "إنستجرام" فإنها تظهر صاحب الحساب الذي شاهد القصة حتى لو لم يكونوا أصدقاء، لكن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إلقاء نظرة خاطفة دون أن يتم اكتشافك.

إليك كيفية القيام بذلك بحسب موقع "ذي صن".

- افتح التطبيق، بحيث يتم تحميل أحدث القصص مسبقًا على هاتفك.

- ثم قم بتشغيل وضع الطيران.

- سيسمح لك ذلك بمشاهدة القصص بشكل مجهول.

فقط تأكد من إغلاق التطبيق بمجرد الانتهاء حتى لا يسجل أنك شاهدته.

- استخدم حسابا بديلا

يختار بعض الأشخاص أن يكون لديهم حساب ثانٍ مجهول الهوية على انستجرام.

هذا يعني أنه يمكنك أيضًا النقر فوق القصص دون أن يعرف الناس من أنت.

إذا كان لديهم حساب ثانٍ فسيتعين عليك أن تكون صديقًا للشخص إذا كان حسابه خاصًا.

- استخدم عارض قصص إنستجرام

مرة أخرى يجب أن يكون الحساب عامًا حتى يعمل.