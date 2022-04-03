اليوم 14:06
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
دنيا
نصائح مهمة للحفاظ على صحتك في رمضان
نصائح مهمة للحفاظ على صحتك في رمضان
3 ابريل 2022 09:02

مع بداية شهر رمضان يحتار الصائم في ما يتناول على موائد الإفطار والسحور، خصوصاً عند البحث عن خيارات صحية.

فقد قدم الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية وخبير التثقيف والإعلام الغذائي، لـ"العربية.نت" بعض النصائح للصائمين للحفاظ على نظام غذائي صحي خلال الشهر، محذرا من الزيوت والسكر.

وأوضح أنه خلال شهر رمضان يتمكن الجسم من التخلص من السموم المخزنة فيه من خلال ساعات الصيام الطويلة في حال أخذ بالاعتبار بعض النصائح خلال فترتي الإفطار والسحور.

الابتعاد عن الزيوت
كذلك، قال إن وجبة الإفطار يجب أن تكون متكاملة العناصر، مشيراً إلى أن اللحوم يفضل أن تكون مشوية لا محمرة أو مقلية، لما تسببه الزيوت من أضرار للجسم.

وأضاف أن الزيوت تتسبب في حالة من العطش لفترات طويلة، وهو ما لا يقوى عليه الجسم أثناء الصيام، كما يجب الابتعاد عن اللحوم الحمراء ذات الدهون المرتفعة واستبدالها بذات الدهون المنخفضة.

تناول الخضراوات
كما أشار إلى ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات مثل الخيار، لمفعوله القوي في الاحتفاظ بالماء في الجسم لفترات أطول، ومساعدته في ترطيبه والشعور بالشبع.

وأكد على ضرورة بدء وجبة الإفطار بكميات قليلة من مواد ذات سكريات طبيعية مثل تمرة أو اثنتين مع كوب من الماء. 

تجنب السكريات المصنعة
كما أشار إلى ضرورة الابتعاد عن السكريات المصنعة، مثل العصائر المصنعة والمشروبات الغازية التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات، بالإضافة إلى الحلويات الشرقية وغيرها من الحلوى المصنعة، وفي حالة أكلها يجب مراعاة الحصول على كمية قليلة جداً منها.

المخللات
إلى ذلك، أكد خبير التثقيف والإعلام الغذائي ضرورة الابتعاد عن الأكلات التي تحتوي على نسب مرتفعة من الأملاح، مثل المقبلات والمخللات.

وفيما يخص وجبة السحور، لفت إلى إمكانية احتوائها على البقوليات والألبان، مشيراً إلى الحرص على عدم شرب المنبهات مثل القهوة لأنها تساعد الجسم في التخلص من المياه بدلاً من الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.
 

المصدر: وكالات
الألبان
التمور
رمضان
آخر الأخبار
مركز النقل المتكامل يعلن تطبيق اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي
الإمارات
مركز النقل المتكامل يعلن تطبيق اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي
اليوم 14:02
العبيدي: «تطور الهجوم» يكشف «ضعف الدفاع»
الرياضي
العبيدي: «تطور الهجوم» يكشف «ضعف الدفاع»
اليوم 13:59
كازوكي يتفاجئ بذهبية في مونديال المبارزة!!
الرياضي
كازوكي يتفاجئ بذهبية في مونديال المبارزة!!
اليوم 13:55
الإمارات رئيسا لاتحاد الموانئ البحرية العربية
الاقتصادي
الإمارات رئيسا لاتحاد الموانئ البحرية العربية
اليوم 13:54
فوز شباب الأهلي والشارقة في كأس نائب رئيس الدولة للسلة
الرياضي
فوز شباب الأهلي والشارقة في كأس نائب رئيس الدولة للسلة
اليوم 13:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©