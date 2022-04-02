صاروخ «ناسا» إلى القمر قريباً

واشنطن (أ ف ب)

بدأت تجربة أخيرة للصاروخ الجديد لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) «اس ال اس» المقرر إرساله في وقت لاحق من السنة الجارية إلى القمر.

وسيتم في حال نجاح التجربة تحديد موعد إطلاق بعثة «ارتيميس 1»، وهي الأولى ضمن عودة الأميركيين إلى القمر، لكنّ أي رائد فضاء لن يشارك في هذه الرحلة.

وكان الصاروخ، البالغ طوله 98 متراً، موضوعاً خلال الأسبوعين الأخيرين على منصة الانطلاق 39بي في مركز كينيدي الفضائي، وعلى رأسه الكبسولة أوريون التي سيكون رواد الفضاء موجودين فيها مستقبلاً.

وتعتزم ناسا تمكين العامة من الاطلاع على مختلف مراحل التجربة عبر مدونتها طوال نهاية الأسبوع.